Media: "Potwór" w Barcelonie. Transfer na ostatniej prostej. Ubiegli wszystkich

Niedawno Fabrizio Romano informował, że FC Barcelona jest blisko ściągnięcia utalentowanego Mikayil Faye. Środkowy obrońca był także na liście życzeń Chelsea oraz Borussii Dortmund, ale zdaniem dziennikarza zdecydował się na transfer do stolicy Katalonii.

Faye nowym piłkarzem FC Barcelony. Oficjalne potwierdzenie kwestią czasu

W środę informacje te potwierdził także Gerard Romero. Carlos Monfort z kolei przekazał, że Faye przeszedł już testy medyczne i odwiedził centrum treningowe FC Barcelony. W tym samym czasie jego agenci dopięli wszelkich formalności z Mateu Alemanym. Oznacza to, że oficjalne potwierdzenie transferu jest tylko kwestią czasu. Senegalczyk na kosztować pięć milionów euro.

Faye jest uznawany za jednego najbardziej utalentowanych obrońców. Zagraniczni dziennikarze nadali mu pseudonim "potwór". Do tej pory był piłkarzem chorwackiej NK Kustosija. Przeniósł się tam z senegalskiego Diambars FC. W minionym sezonie rozegrał 15 meczów na drugim szczeblu ligowym w Chorwacji i zdobył jedną bramkę. Faye jest również młodzieżowym reprezentantem Senegalu. W kadrze do lat 17 wystąpił 10 razy. Początkowo zawodnik ma trafić do drugiego zespołu FC Barcelony.

Faye może nie być jedynym młodym piłkarzem, który wkrótce przeniesie się do FC Barcelony. We wtorek dziennik "AS" przekazał, że do drużyny Xaviego ma trafić 18-letni napastnik Vitor Roque. Zdaniem dziennikarzy klub osiągnął już z piłkarzem porozumienie. Ponadto mówi się, że FC Barcelonę może zasilić także 18-letni obrońca Realu Valladolid Ivan Fresneda. W tym przypadku Hiszpanie muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ młody piłkarz wzbudza zainteresowanie wielu klubów.