Media: To już pewne! Barcelona dopina wielki transfer. Kwestia godzin

Ilkay Gundogan nadal nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca kontraktu z Manchesterem City i najprawdopodobniej latem odejdzie z tego klubu. Media od wielu tygodni informują, że przeniesie się do FC Barcelony.

Ilkay Gundodan trafi do FC Barcelony? "Jego przyjście jest bliskie"

Angielski klub cały czas liczy na to, że uda mu się nakłonić zawodnika do przedłużenia umowy. - Chcemy, żeby dalej tu grał, ale wiemy, że interesuje się nim Barcelona. Mam nadzieję, że zostanie. Wiem, że Xavi często się z nim kontaktuje - powiedział w poniedziałek Pep Guardiola, trener City.

Transfer Niemca do Barcelony wydaje się być coraz bliższy finalizacji. "Wszystko wskazuje na to, że transfer jest na ostatniej prostej i że Gundogan może podpisać kontrakt z Barceloną nawet w ciągu najbliższych kilku godzin. Pojawiają się sygnały, że jego przyjście jest bliskie" - przekazał hiszpański portal relevo.com.

Niemiec widzi kilka powodów, dla których warto zdecydować się na takich ruch. "Od dawna myślał o zmianie scenerii. Gra w La Lidze, w klubie, który zawsze darzył szczególną sympatią, zmiana Manchesteru na Barcelonę. To skłania go do powiedzenia tak" - czytamy. Ponadto Katalończycy są skłonni spełnić jego żądanie dotyczące długości kontraktu, który będzie obowiązywał przez trzy lata (być może w formule 2+1).

Ilkay Gundodan jest zawodnikiem Manchesteru City od 2016 roku. Jego bilans w tym zespole to 301 meczów, 58 goli oraz 40 asyst. Wygrał z nim liczne krajowe trofea, a w ostatnim sezonie dołożył do tego upragnioną Ligę Mistrzów.