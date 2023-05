PSG wchodzi w nową erę. Będzie jeszcze bogatsze. Sprzedają udziały

Choć drużyna Paris Saint-Germain od lat jest czołowym zespołem piłkarskim w Europie, główny cel Qatar Sports Investments nie został zrealizowany. Mowa o wygranej w Lidze Mistrzów, która wciąż dla paryskiego zespołu jest nieosiągalna. Pomóc w zdobyciu tytułu ma decyzja właścicieli, podjęta kilka miesięcy temu.

Według informacji dziennika "As", Nasser Al-Khelafi i jego współpracownicy w najbliższym czasie mają spełnić obietnicę złożoną kilka miesięcy temu. Mowa o częściowej sprzedaży udziałów PSG, co ma pozwolić dodatkowo powiększyć napompowany budżet klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Qatar Sports Investments, który kupił 100% akcji paryskiej drużyny za 70 milionów euro w 2011 roku, ma już potencjalnych kupców. Zainteresowane pakietami od 5 do 15 procent udziałów mają być trzy fundusze inwestycyjne. Wśród nich znajdują się obecni właściciele Liverpoolu Fenway Sports Group, którzy za część udziałów w PSG mają zapłacić nawet pół miliarda euro.