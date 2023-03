Nagły zwrot ws. legendy Barcelony. "Zapracował postawą na boisku"

- Chcemy sprowadzać najlepszych piłkarzy na świecie. Dlatego bardzo chcemy pozyskać i Lionela Messiego, i Sergio Busquetsa - powiedział niedawno trener Interu Miami - Phil Neville. Klub, którego właścicielem jest David Beckham, mocno interesuje się dwoma piłkarzami, którzy jeśli nie przedłużą obecnych kontraktów, latem zostaną wolnymi agentami.

REKLAMA

Zobacz wideo Słoweńcy już wkrótce mogą mieć przewagę nad resztą świata w skokach

O ile w przypadku Messiego więcej wskazywało na to, że piłkarz zostanie w Paris Saint-Germain, o tyle w przypadku Busquetsa jeszcze niedawno wydawało się niemal pewne, że Hiszpan odejdzie latem z FC Barcelony. Hiszpańskie media od dawno rozpisywały się na temat "ostatniego sezonu" pomocnika w FC Barcelonie.

Przesądzony los trenera Lechii Gdańsk. Dwaj możliwi następcy. Zagraniczne nazwiska

Na początku lutego dziennikarka Laia Tudel z Catalunya Radio poinformowała, że Busquets jest bardzo rozczarowany opieszałością klubu w sprawie rozmów o nowym kontrakcie. Zawodnik miał liczyć na zaledwie roczną umowę i był gotowy obniżyć oczekiwania finansowe, a mimo to wciąż nie otrzymał żadnej propozycji.

FC Barcelona nie odpuszcza Busquetsa

Ale to ma się wkrótce zmienić. W piątek dziennik "Marca" poinformował, że już w następnym tygodniu władze FC Barcelony usiądą do rozmów z Busquetsem. 34-latek miał na to zapracować postawą na boisku. Choć niektórym wydawało się, że Hiszpan może już nie być ważnym graczem w drużynie Xaviego, to w ostatnich miesiącach udowodnił, że wciąż może być jednym z liderów zespołu.

Kluczowe w rozmowach między stronami będą finanse. 34-latek będzie musiał liczyć się ze zdecydowaną obniżką pensji. Wszystko przez to, że FC Barcelona wciąż ma problemy finansowe i nie będzie w stanie zarejestrować wysokiej umowy Busquetsa.

Alarm ws. Graneruda przed konkursem MŚ w Planicy. "Jeden z najgorszych dni"

W tym sezonie pomocnik zagrał w 30 spotkaniach i miał jedną asystę. Busquets trafił do FC Barcelony w 2005 r., w wieku 17 lat. W pierwszej drużynie rozegrał 710 meczów, w których strzelił 18 goli. Z klubem zdobył m.in. osiem mistrzostw Hiszpanii i trzy Ligi Mistrzów. Busquets to też mistrz Europy z 2012 r. oraz mistrz świata z 2010 r.