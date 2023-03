Kuriozalny gol w El Clasico. Sędzia początkowo nie uznał bramki [WIDEO]

FC Barcelona walczy z Realem Madryt o awans do finału Pucharu Hiszpanii. Pierwsze spotkanie 1/2 finału odbyło się na Estadio Santiago Bernabeu. Xavi Hernandez nie mógł skorzystać w tym meczu z Roberta Lewandowskiego, Pedriego i Ousmane'a Dembele. Wszyscy zawodnicy z tego grona są kontuzjowani. Trener Barcelony podjął decyzję, że na pozycji środkowego napastnika w trakcie nieobecności Roberta Lewandowskiego wystąpi Ferran Torres.

Kuriozalny gol Barcelony w El Clasico. Eder Militao autorem trafienia samobójczego

Real Madryt miał od początku dużą przewagę w posiadaniu piłki, ale za tym nie szły żadne celne strzały na bramkę strzeżoną przez Marc-Andre ter Stegena. Real mógł prowadzić od 12. minuty, ale wtedy Karim Benzema znajdował się na spalonym. Barcelona miała problemy z płynną grą, ale strzeliła gola w 25. minucie za sprawą Francka Kessiego. Początkowo sędzia liniowy podniósł chorągiewkę i odgwizdał spalonego.

Po analizie VAR wyszło, że cała sytuacja była stykowa, ale odbyła się zgodnie z przepisami. Ostatecznie to trafienie zapisano jako gol samobójczy Edera Militao. Piłka odbiła się od brazylijskiego obrońcy po tym, jak przy akcji Francka Kessiego próbował interweniować Thibaut Courtois. Ostatecznie wynik nie zmienił się do końca spotkania mimo okazji z obu stron. Ten gol sprawia, że Barcelona ma minimalną przewagę przed rewanżem na Camp Nou, do którego dojdzie 5 kwietnia o godz. 22:00.

FC Barcelona jest blisko, by zagrać w finale Pucharu Hiszpanii po raz 44. w historii. Do tej pory klub z Katalonii triumfował 31-krotnie, co jest absolutnym rekordem w historii rozgrywek. Dodatkowo Barcelona przegrała 12 meczów finałowych. Jej ostatni triumf w krajowym pucharze miał miejsce w sezonie 20/21, gdzie wygrała 4:0 z Athletikiem Bilbao po dwóch golach Leo Messiego i trafieniach Antoine'a Griezmanna oraz Frenkiego de Jonga.