Superliga? Nie! Prezydent Napoli ma inny pomysł na rozgrywki, które zastąpiłyby LM

Superliga to jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów w piłce nożnej. Choć początkowo wiele czołowych klubów świata było gotowych do niej przystąpić, to ostatecznie większość z nich wycofała się z tej decyzji. Mimo to dyskusja nad jej powołaniem oraz ewentualną formą cały czas trwa.

Aurelio de Laurentiis, prezes Napoli, zaproponował alternatywę dla Superligi. "10 miliardów na stole"

W rozmowie z Radio 24 na temat zmian w piłce nożnej wypowiedział się Aurelio de Laurentiis, właściciel SSC Napoli. Jego zdaniem Superliga to nie był dobry pomysł, co przekazał Andrei Agnellemu, ówczesnemu szefowi Juventusu, który był jednym z założycieli tych rozgrywek. - Absolutnie nie zgadzałem się na Superligę, tak powiedziałem Agnellemu. Chciał to zrobić dla elity - powiedział. Mimo to nie jest zadowolony z obecnej sytuacji. - Europejskie puchary funkcjonują źle, złe jest również to, że UEFA zagarnia 800 milionów - dodał.

De Laurentiis zaproponował, aby stworzyć zupełnie inne rozgrywki. - Zorganizujmy europejskie mistrzostwa, ale bez losowania kulek, to nie Trzeci Świat. Czołowa szóstka z głównych lig lub mistrzowie mniejszych rozgrywek grają w systemie każdy z każdym, proste. Na stole będzie 10 miliardów - wyjaśnił.

Szef Napoli uważa, że system wymaga reform, gdyż traci na efektywności. - Kiedyś w Serie A było 16 drużyn, dziś jest ich 20. Jeśli spojrzymy na oglądalność transmisji, widać, że niektóre spotkania nikogo nie obchodzą. W Anglii niektóre mecze nie są transmitowane. Jeśli NBA i futbol amerykański zarabiają 10 miliardów rocznie, to jest ku temu powód. W Europie nie możemy tego zrobić, ponieważ wciąż mamy Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy. A kto chce grać w LE i LKE? Nikt się nad tym nie zastanawia - powiedział. Według niego natłok meczów sprawia, że zawodnicy są przesadnie eksploatowani, a to generuje kolejne koszty. "Ten system nie działa i jest martwy" - podsumował.

De Laurentiis podkreślił, że kluby muszą iść z duchem czasu i otworzyć się na świat wirtualny. Zwłaszcza że piłka nożna jako dyscyplina jest "bardzo stara". - Ci panowie (od Superligi - red.) nie wiedzą, że kibice chcą oglądać ciekawy futbol na wirtualnych platformach. Już dwa i pół roku temu powiedziałem, że musimy być bezpośrednio związani z naszymi wirtualnymi fanami. Dlaczego nie możemy sprzedawać biletów na tych platformach tak jak na stadionie - stwierdził.

