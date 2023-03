Wszystko jasne. FC Barcelona podjęła decyzję ws. syna Ronaldinho. Ostateczną

Na początku roku pojawiły się doniesienia, że Joao Mendes, syn Ronaldinho, przebywa na testach w zespołach młodzieżowych FC Barcelony. Początkowo nie przekonał do siebie trenerów La Masii (akademia Barcelony), lecz otrzymał drugą szansę, w dużej mierze za wstawiennictwem Joana Laporty, prezesa klubu.

Joao Mendes, syn Ronaldinho, dołączył do FC Barcelony. Będzie grał w zespołach młodzieżowych

Drugie podejście okazało się znacznie bardziej udane dla 18-letniego piłkarza. Przedstawiciele klubu zdecydowali, że podpiszą z nim umowę, co osobiście wyjawił Ronaldinho. - Mój syn zostanie zawodnikiem Barcelony - zakomunikował.

W czwartek 2 marca Katalończycy oficjalnie potwierdzili, że syn legendarnego zawodnika dołączy do klubu. "Joao Mendes w obecności dyrektora Joana Solera Ferre oraz dyrektora ds. szkolenia młodzieży Jose Ramona Alexanco podpisał umowę, na mocy której został włączony do drużyn młodzieżowych FC Barcelony" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brazylijczyk będzie grał w zespole do lat 19.

18-letni Mendes jest zawodnikiem ofensywnym. Jego piłkarski profil przedstawiła hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo". "Może grać zarówno w ataku, jak i w pomocy. Jest prawonożny, chociaż dobrze włada także lewą nogą. Ma też dobrą technikę" - czytamy.

Dołączenie Joao Mendesa oznacza, że bardziej zaangażowany w życie klubu będzie Ronaldinho. - Nigdy nie opuściłem FC Barcelony. Ten zespół jest częścią mojego życia. Gdziekolwiek się udam, zabieram go ze sobą. Wraz z przybyciem mojego syna do Barcelony będę bardziej obecny w klubie, to na pewno - powiedział.

Ronaldinho występował w FC Barcelonie w latach 2003-2008. W tym czasie zdobył między innymi dwa mistrzostwa Hiszpanii, Ligę Mistrzów czy dwa Superpuchary Hiszpanii. Otrzymał także liczne nagrody indywidualne, w tym Złotą Piłkę (2005 r.).