UEFA chce ukarać Barcelonę. To byłby dramat dla Lewandowskiego. Drakońska kara

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla FC Barcelony. W czwartek Katalończycy przegrali z Manchesterem United 1:2 (w dwumeczu 3:4) w 1/16 Ligi Europy i odpadli z rozgrywek. Z kolei w niedzielę ponieśli sensacyjną porażkę 0:1 na wyjeździe z Almerią. Na dodatek kontuzji nabawił się Robert Lewandowski. To jednak nie koniec kłopotów Barcelony. Hiszpania wciąż żyje sprawą Jose Marii Enriqueza Negreiry. Niewykluczone, że niedługo do akcji wkroczą europejskie federacje i cała sprawa zakończy się surowymi sankcjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Problemy FC Barcelony. Sprawie przygląda się UEFA i FIFA. Dziennikarz ostrzega przed karami

W środę 15 lutego dziennik "AS" i radio "Cadena Ser" poinformowały, że Negreira, były kataloński sędzia i wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Sędziów, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał łącznie 1,3 mln euro. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej. Obecnie wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo w tej sprawie pod kątem domniemanego przestępstwa korupcyjnego.

Wielkie zamieszanie wokół Lewandowskiego. Oto przyczyna jego złej formy

Jak poinformował dziennikarz Eduardo Inda w programie "El Chiringuito de Jugones", sprawą zainteresowały się również FIFA oraz UEFA. Jeśli dochodzenie wszczęte przez hiszpańskie władze nie zakończy się sankcją, wówczas to europejskie federacje mogą wkroczyć do akcji i "z urzędu" ukarać Barcelonę.

Dziennikarz zabrał głos również w sprawie ewentualnych sankcji. - Najwyższe organizacje piłkarskie, a więc UEFA i FIFA, myślą o nałożeniu kary na Katalończyków. Nie wiem, czy byłaby sankcja ekonomiczna, ale na pewno miałaby związek ze sportem. Kara może być mniej rozległa niż wcześniej myślałem, ale na pewno będzie surowa, by zniechęcić inne kluby do podejmowania podobnych praktyk. UEFA i FIFA rozważają możliwość wykluczenia Barcelony z europejskich rozgrywek na jeden sezon - zakomunikował Eduardo Inda.

Jak podkreślił dziennikarz, potencjalna kara mogłaby mieć katastrofalne skutki dla klubu, przede wszystkim ze względów finansowych. Barcelona już od wielu lat walczy z zadłużeniem i utrata kolejnych pieniędzy może całkowicie pogrążyć Katalończyków. - Gdyby drużynie Xaviego udało się w przyszłym sezonie wygrać Ligę Mistrzów, to otrzymałaby około 80 mln euro. Jeśli zostanie wykluczona z rozgrywek, to właśnie taką sumę straci. To fortuna, to barbarzyństwo, a przecież Barcelona nie może sobie na to pozwolić - podkreślił.

To jednak nie koniec. UEFA i FIFA mogą nałożyć na Barcelonę sankcję również ze względu na Superligę. To nowy format rozgrywkowy, który miałby konkurować z Ligą Mistrzów. Inicjatorami projektu są Barcelona, Real Madryt i Juventus. - W tej debacie sprawa Superligi nie jest obca. Ma z tym coś wspólnego, ale to na razie tylko plotki - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe informacje ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego. Jednak nie 14 dni

Choć drużyna Xaviego odpadła z europejskich pucharów, to nadal walczy o potrójną koronę. W styczniu wygrała Superpuchar Hiszpanii. Teraz ma szansę zdobyć Puchar Króla i mistrzostwo Hiszpanii. Już w czwartek 2 marca zmierzy się z Realem Madryt w półfinale Copa del Rey. W tym spotkaniu zabraknie kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.