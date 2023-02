Real ma plan po odejściu Benzemy. Wcale nie Haaland

Karim Benzema, mimo że ma za sobą świetny rok, który zwieńczył zdobyciem Złotej Piłki, jest już zawodnikiem zaawansowanym wiekowo. W tym roku skończy 36 lat, więc Real Madryt, chcąc nie chcąc, musi rozglądać się za jego następcą. A może już go znalazł?

Haaland za drogi. Wiara w Endricka

Swego czasu "AS" pisał, że "Królewscy" zamierzają poczekać aż w 2024 roku uaktywni się klauzula odstępnego Erlinga Haalanda. Wówczas hiszpański dziennik pisał, że na taki transfer trzeba będzie przeznaczyć minimum 150 milionów euro. To sporo zważywszy na to, że Florentino Perez bardzo chętnie widziałby w swojej drużynie Jude Bellinghama z Borussii Dortmund. Ściągnięcie Anglika również wiąże się ze sporym wydatkiem.

Lewandowski wyróżniony w Hiszpanii. Wystarczyło mu pół roku

W swoim piątkowym wydaniu "Marca" donosi, że Real Madryt wciąż wierzy w optymalną formę Karima Benzemy w następnym sezonie i jest gotów poczekać aż na Santiago Bernabeu trafi Endrick. Klub ze stolicy Hiszpanii oficjalnie potwierdził pozyskanie 16-letniego Brazylijczyka, ale do drużyny dołączy dopiero w 2024 roku po uzyskaniu pełnoletności. Napastnik będzie kosztował 35 milionów euro. Władze Realu wierzą, że rozwinie się on w podobny sposób co Vinicius, który jest obecnie jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie, czy Rodrygo, który również poczynił spore postępy w ostatnim czasie.

Natomiast Francuzowi kończy się z końcem sezonu kontrakt z "Królewskimi", ale jego potwierdzenie pozostania dłużej na Santiago Bernabeu pozostaje kwestią czasu. 35-latek w Madrycie gra od 2009 roku. W barwach "Los Blancos" zagrał już ponad 600 spotkań, a po odejściu Sergio Ramosa jest kapitanem zespołu. W tym sezonie w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 13 bramek.