Słynny trener dumny ze sprzedaży Ronaldo. "Pomogło stworzyć ducha zwycięstwa"

Ronaldo, zanim Capello objął stanowisko trenera, spędził w Realu Madryt cztery sezony. W tamtym czasie miał już na swoim koncie mistrzostwo i Superpuchar Hiszpaniii, Puchar i Superpuchar UEFA, a także dwa tytuły mistrza świata, które zdobył z Brazylią. Dziś Ronaldo jest stawiany wśród legend Realu, ale jak się okazuje, w tamtym czasie Capello nie był zadowolony z jego postawy.

Capello: Odejście Ronaldo pomogło stworzyć w zespole ducha zwycięstwa

Włoch nie ukrywa, że jest dumny z tego, że udało mu się sprzedać Ronaldo do AC Milanu, gdyż jak twierdzi, miało to pozytywny wpływ na jego drużynę. - Bycie trenerem Realu Madryt to ogromna odpowiedzialność. W moim przypadku decyzja o odesłaniu Ronaldo i podpisaniu kontraktu z Cassano pomogła stworzyć w zespole ducha zwycięstwa - powiedział. - Odzyskaliśmy dziewięć punktów straty do Barcelony na 10 meczów przed końcem i nadal jestem z tego dumny - tłumaczył Capello.

Trenerowi tak bardzo nie odpowiadał styl bycia Brazylijczyka, że odradzał zatrudnianie go ówczesnemu właścicielowi AC Milan, który mimo to ostatecznie zdecydował się na transfer. - Pamiętam, jak Silvio Berlusconi dzwonił do mnie, żeby zapytać, jak sobie radzi Ronaldo. Powiedziałem mu, że ostatnio nawet nie trenował i że za bardzo lubi imprezy i kobiety, więc zatrudnienie go byłoby błędem. Następnego dnia zobaczyłem nagłówek w gazecie: "Ronaldo w Milanie". To było bardzo śmieszne - wspomniał Włoch.

Ronaldo i Capello - współpraca pełna spięć

Ronaldo w Realu Madryt mógł pochwalić się naprawdę świetnym bilansem. W hiszpańskiej La Liga zdobył aż 83 bramki w 127 meczach. To jednak nie przekonało Capello i pomiędzy panami dochodziło do szeregu napięć. Ronaldo podczas pożegnania z kibicami Realu rzucił nawet wymowne zdanie: - Chciałbym podziękować fanom, którzy wspierali mnie przez cały czas i wszystkim kolegom z drużyny, których tu miałem i wszystkim trenerom, których miałem – z wyjątkiem jednego.

W Milanie Ronaldo nie odniósł już tak spektakularnego sukcesu. Strzelił tylko 9 goli w 20 meczach Serie A i po dwóch sezonach pożegnał się z San Siro. Kolejne dwa lata spędził w brazylijskim Corinthians, po czym zakończył karierę.