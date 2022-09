Media: Lewandowski nie chce grać z talentem Barcy? Prośba do Xaviego

Pomimo ostatniego niepowodzenia w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (0:2), Robert Lewandowski i FC Barcelona notują bardzo dobry start nowego sezonu. Polski napastnik strzelił dziewięć goli w siedmiu meczach swojej nowej drużyny, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji strzelców La Liga i Ligi Mistrzów, a Barca w ligowej tabeli zajmuje drugie miejsce z dwupunktową stratą do Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Lewandowski nie chce grać z młodym talentem? Prośba do Xaviego

Hiszpańskie i katalońskie media nie byłyby jednak sobą, gdyby nie prześcigały się w najróżniejszych doniesieniach dotyczących Barcy i Lewandowskiego. Portal El Nacional podał, że kapitan reprezentacji Polski czuje się w nowym klubie na tyle pewnie, że miał poprosić nawet trenera Xaviego Hernandeza, by ten nie wystawiał go razem w składzie z innym ofensywnym piłkarzem Barcelony - Ferranem Torresem.

Jak zostało podkreślone, Lewandowski ma bardzo dobre relacje z Xavim, a trener Barcy chętnie słucha wskazówek swojej gwiazdy i jest otwarty na sugestie Polaka.

Xavi reaguje na nowe koszulki Barcelony. Uśmiech, który mówi wszystko

Lewandowski miał zasugerować, że on i Torres są niekompatybilni i nie pasują do siebie na boisku, a zdecydowanie lepiej rozumie się on z innymi atakującymi Barcelony - Ansu Fatim, Ousmanem Dembele czy Raphinhą.

Te doniesienia, choć nie zostały jeszcze potwierdzone przez lepiej poinformowane ws. FC Barcelony media, powodują, że już pojawiają się plotki dotyczące przyszłości Ferrana Torresa na Camp Nou. Młodym Hiszpanem miałyby być zainteresowane Sevilla i Real Sociedad, aczkolwiek zaznacza się, że sprowadzony w styczniu Torres mógłby odejść z Barcy tylko w przypadku bardzo korzystnej oferty, a na takową ani Sevilli, ani Sociedad po prostu nie stać.