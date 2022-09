Xavi reaguje na kontrowersyjną decyzję. Jego mina mówi wszystko [WIDEO]

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2022/2023. Po 5. kolejkach La Liga zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 13 punktów. Nieco gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów. Katalończycy triumfowali w pierwszym starciu z Viktorią Pilzno 5:1. Z kolei w meczu z Bayernem Monachium musieli uznać wyższość rywali 0:2. Mimo że sezon dopiero co się rozpoczął, to uwagę mediów absorbuje inny temat. Mowa o koszulkach, w których piłkarze Barcelony będą występować w kolejnych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Barcelona będzie miała nowe koszulki. Kontrowersyjny kolor. Xavi wymownie zareagował na tę informację

Największe kontrowersje wzbudza kolor koszulek wyjazdowych wicemistrzów Hiszpanii. Jak ujawnił "Sport", mają być one białe. Zdaniem dziennika, projekt firmy Nike został już zaakceptowany przez zarząd Barcelony z prezydentem Joanem Laportą na czele i wprowadzenie go w przyszłym sezonie jest już nieuniknione.

Mocne wyznanie piłkarza Barcelony. "Nie dałem się zwieść"

To dość zaskakujący wybór, ponieważ biały kolor kojarzy się z odwiecznym rywalem katalońskiej drużyny, a więc Realem Madryt. Jednak to nie pierwszy raz, kiedy piłkarze Barcelony będą grać w białych trykotach. W takich strojach zawodnicy grali już około pół wieku temu, gdy w szeregach wicemistrzów Hiszpanii występował Johan Cruyff.

Temat koloru koszulek poruszono także na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Elche. Kiedy Xavi usłyszał pytanie, na jego twarzy pojawił się wymowny uśmiech. - Podobają ci się, prawda? - powiedział szkoleniowiec do jednego z dziennikarzy i dodał: - Już w przeszłości mieliśmy okazję nosić takie koszulki. W tej sytuacji nie będzie to dla nas żadna nowość. Ale to nie jest jeszcze oficjalna informacja. W takim razie zapytaj mnie o koszulki, kiedy będzie już wiadomo na sto procent, że właśnie w takich trykotach będziemy występować w przyszłym sezonie - podkreślił Xavi, a uśmiech nie schodził mu z twarzy.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jordi Alba w tarapatach. To koniec?

W kolejnym spotkaniu FC Barcelona zmierzy się z Elche. Ten mecz zaplanowano na sobotę 17 września. Pierwszy gwizdek zabrzmi na Camp Nou o godzinie 16:15.