Kibice żądają zmiany władz Lechii Gdańsk. Podjęto decyzję ws. sprzedaży klubu

Lechia Gdańsk na początku nowego sezonu prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań. Dość stwierdzić, że w ośmiu rozegranych spotkaniach zespół Tomasza Kaczmarka odniósł tylko jedno zwycięstwo. Czwarta siła poprzednich rozgrywek poniosła aż sześć porażek, a jeden mecz zakończyła remisem. To daje gdańszczanom ostatnie, 18. miejsce w ligowej tabeli.

Impas Lechii Gdańsk trwa, kibice mają dość i chcą zmian. Władze czekają na odpowiednią ofertę

Dyspozycja Lechii jest wielkim zaskoczeniem. Drużyna, która w poprzednim sezonie ukończyła rozgrywki tuż za podium i wywalczyła awans do eliminacji Ligi Konferencji Europy, teraz okupuje tyły tabeli. Gdańszczanie jedyne zwycięstwo odnieśli na inaugurację sezonu, pokonując na wyjeździe 3:2 Widzew Łódź.

Postawa drużyny powoduje spore niezadowolenie kibiców. Fani są rozczarowani przede wszystkim podejściem władz klubu do prowadzenia zespołu, ale również polityką transferową działaczy. To sprawia, że wokół Lechii panuje od dłuższego czasu bardzo napięta atmosfera, a kibice dążą do zmian w klubie. Wyrazem tego było ich zachowanie podczas ostatniego spotkania zorganizowanego przez działaczy. Fani mieli wwieźć na salę pucharową taczkę, dając władzom jasno do zrozumienia, że najwyższy czas podjąć jakieś kroki. Nie zabrakło także dyskusji z zawodnikami.

Według ostatnich informacji taką zmianą miałaby być sprzedaż klubu. Jak poinformował portal lechia.gda.pl włodarze podczas spotkania z kibicami zaznaczyli, że jeśli pojawi się satysfakcjonująca finansowo oferta, zdecydują się oni na ten krok. Póki co proces został wstrzymany. - Lechia na razie nie będzie sprzedana. Proces wstrzymano. Jeśli pojawi się konkretna oferta (ponad 15 mln Euro) to wznowią - czytamy na Twitterze serwisu.

Póki co przed Lechią Gdańsk spotkanie 10. kolejki Ekstraklasy. W sobotę 17 września gdańszczanie zmierzą się u siebie z Jagiellonią Białystok. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 15:00.