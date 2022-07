23 strzały w derbach Dolnego Śląska. Samiec-Talar był o centymetry od szczęścia

Początek meczu należał do Śląska Wrocław, który w letniej przerwie przeszedł dużą przebudową i stracił kilku piłkarzy. Z klubu odeszli m.in. Krzysztof Mączyński, Fabian Piasecki, Wojciech Golla, Robert Pich i Dino Stiglec. Goście już w pierwszych dziesięciu minutach stworzyli dwie niezłe okazje do zdobycia bramki. Najpierw w czwartej minucie Jastrzembski przedarł się lewym skrzydłem i podał do Javiera Hyjka. Ten strzelił, ale tuż nad poprzeczką. Cztery minuty później Samiec-Talar strzelał z ostrego kąta, ale 19-letni Kacper Bieszczad, zastępujący w tym sezonie Dominika Hladuna, który odszedł z klubu, przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Fatalne pudła Pieńko i Doleżala

Gospodarze w pierwszej części grali słabo. Brakowało jakości w ofensywie. Widać było, że zespołowi, który stracił w letniej przerwie Patryka Szysza, Erika Daniela i Łukasza Porębę brakuje jeszcze zgrania w tej formacji. Paradoksalnie jednak gospodarze i tak mogli do przerwy prowadzić. W 44. minucie na piątym mecz piłkę otrzymał Tomasz Pieńko, ale fatalnie spudłował.

Od początku drugiej połowy role się odwróciły. To zawodnicy Zagłębia Lubin prowadzili grę, częściej utrzymywali się przy piłce i oddawali więcej strzałów (głównie z dystansu). Goście mogli jednak odpowiedzieć w świetny sposób. W 60. minucie Samiec-Talar uderzył mocno z ponad 20 metrów, ale trafił w poprzeczkę.

Dziewięć minut później lubinianie przeprowadzili świetny kontratak, który rozprowadził rezerwowy Filip Starzyński. Wymienił piłkę z Boharem i dośrodkował do Martina Doleżala. Czeski napastnik z pięciu metrów uderzył tuż obok słupka. Potem niewiele ciekawego działo się już na boisku. W efekcie w drugim ligowym meczu z rzędu tych drużyn padł bezbramkowy remis.

W następnej kolejce Zagłębie Lubin zagra na wyjeździe z Legią Warszawa, a Śląsk Wrocław podejmie Pogoń Szczecin. W innym piątkowym meczu Raków Częstochowa pokonał przed własną publicznością Wartę Poznań 1:0.

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 0:0

Zagłębie: Bieszczad - Kopacz, Ławniczak, Jach, Bartolewski - Poletanović, Łakomy (90. Makowski) - Chodyna (46. Starzyński Ż), Pienko (70. Woźniak), Bohar (80. Ratajczyk) - Doleżal (70. Adamski).

Śląsk: Szromnik - Janasik, Poprawa, Gretarsson, Garcia - Schwarz, Olsen, Hyjek (61. Łyszczarz) - Samiec-Talar Ż (77. Bergier), Quintana (60. Exposito Ż), Jastrzembski Ż (61. Yeboah).

Sędziował: Paweł Raczkowski.