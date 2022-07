Były problemy z rehabilitacją Modera. Rzecznik PZPN potwierdza. "Komplikacje"

Jakub Moder poważnej kontuzji nabawił się podczas kwietniowego meczu pomiędzy Brighton a Norwich. Sytuacja miała miejsce w 85. minucie, a polski pomocnik musiał opuścić boisko na noszach. Jak się później okazało, Moder nabawił się kontuzji kolana.

Jakub Kwiatkowski odniósł się do kontuzji Modera. "Były problemy z rehabilitacją"

Późniejsze badania wskazały na zerwanie więzadeł i w maju Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Moder będzie leczył się w Polsce. - Udało się przekonać sztab Brighton, żeby Jakub przechodził znaczną część rehabilitacji w Poznaniu. Walczyliśmy o to, był opór ze strony klubu - ogłosił wówczas Czesław Michniewicz.

Dokładniejszy przebieg zamieszania z leczeniem kontuzji Modera w Polsce opisał Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Meczyki.pl. Rzecznik prasowy PZPN-u wskazał także, że polscy zawodnicy grający w Anglii wolą się niejednokrotnie rehabilitować w Polsce: - Matty Cash bardzo zachwalał fizjoterapeutów podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji. Zauważyłem, że jest taka prawidłowość i wielu zawodników grających na Wyspach troszeczkę narzeka. Porównując opiekę medyczną z tym, co mają tutaj i tam, to jest jednak różnica - powiedział Kwiatkowski.

- Dlatego właśnie zabiegaliśmy, żeby Kuba Moder mógł się rehabilitować w Polsce. Pierwotnie klub się nie chciał zgodzić. Argumentowali to tym, że właściciel klubu zainwestował duże pieniądze w zaplecze medyczne i po co oni wydają na to tyle pieniędzy, a później zawodnicy wolą się rehabilitować w Polsce - dodał.

Nie inaczej było w przypadku Modera i także wcześniej Krystiana Bielika. Rzecznik PZPN-u zdradził, że w przypadku byłego pomocnika Lecha Poznań, miały miejsce komplikacje podczas rehabilitacji w Anglii. Działacze polskiego związku naciskali na możliwość rehabilitowania 23-latka, aby mieć pewność, że wyleczy się on przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. - Wiem, że jak Kuba Moder tutaj przyjechał, to były problemy z jego rehabilitacją w Anglii. Często jest tak, że zawodnicy - jeżeli klub da zgodę - wolą przyjechać do Polski i tutaj się rehabilitować - zakończył.