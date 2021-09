Real Madryt zainteresowany kolejnym obrońcą. Ancelotti jest jego wielkim fanem

W ostatnim czasie obrona Realu Madryt przeszła prawdziwą rewolucję. Z klubem pożegnały się dwa filary formacji defensywnej w ostatnich latach, czyli Sergio Ramos i Raphael Varane. Na Santiago Bernabeu przeniósł się za to David Alaba z Bayernu Monachium. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie wystarczy i dlatego Madrytczycy szukają kolejnego wzmocnienia na tę pozycję.

Jednak nie Antonio Ruediger? Nowy obrońca na celowniku Realu Madryt.

W hiszpańskich mediach w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej nazwisk możliwych wzmocnień obrony Realu Madryt. Głównym faworytem wydawał się być do tej pory Antonio Ruediger z Chelsea, ale teraz okazuje się, że na giełdzie pojawiło się kolejne nazwisko.

Według dziennika "Mundo Deportivo" na celowniku Realu Madryt znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Wielkim fanem talentu 22-latka jest przede wszystkim trener wicemistrzów Hiszpanii Carlo Ancelotti. Problemem może być jednak uzyskanie zgody od władz Interu. Włoch jest głównym filarem obrony drużyny Simone Inzaghiego i na dodatek ma jeszcze obowiązujący trzyletni kontrakt. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 60 milionów euro, ale Inter może zażądać za niego o wiele więcej.

Alessandro Bastoni przeniósł się do Interu Mediolan w czerwcu 2019 roku z Parmy. Od razu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i stał się główną postacią bloku obronnego. Zdecydowanie przyczynił się do zdobycia w zeszłym sezonie pierwszego od 11 lat mistrzostwa Włoch. W sumie jak do tej pory 22-latek rozegrał w barwach Interu 81 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst.