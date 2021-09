Barcelona znalazła wybawcę! Jest chętny, by spłacić 1,5 miliarda euro długu

FC Barcelona jest obecnie pogrążona w ogromnych długach (ponad 1,3 mld euro) poprzez działania poprzedniego prezesa Josepa Marię Bartomeu. Do tego stanu przyczyniła się również pandemia koronawirusa i astronomiczne kontrakty finansowe wielu zawodników pierwszego składu. Fatalna sytuacja finansowa klubu może się znacząco poprawić w najbliższym czasie dzięki ofercie anonimowej firmy z Dubaju.

FC Barcelona dostanie ogromne wsparcie finansowe? Firma z Dubaju jest gotowa wyłożyć 1,5 mld euro!

"Klub otrzymałby natychmiast 1,5 mld euro, zwiększając w ten sposób swoją płynność" - poinformowali dziennikarze programu "El Curubito". Władze Barcelony na czele z nowym prezydentem Joanem Laportą i wiceprezydentem Eduardem Romeu oraz dyrektorem wykonawczym Ferranem Reverterem zastanawiają się bardzo poważnie nad propozycją, która byłaby na niezwykle korzystnych warunkach.

Dziennik "AS" poinformował, że: "Byłby to dobry interes dla Barcy, która przez dwa lata nie musiałaby nic płacić. Okres ten mógłby zostać wydłużony nawet do 12 lat, a pożyczka ze strony firmy byłaby bardzo niska".

Pozyskanie pieniądze pozwoliłyby Barcelonie odzyskać płynność finansową. "Barça otrzymałaby natychmiast 1,5 miliarda euro, więc wyszliby z "oddziału intensywnej terapii", jak twierdzą dyrektorzy i mieliby płynność finansową, aby móc podpisać kontrakty gotówkowe, co nie było możliwe w ostatnim letnim oknie transferowym.

W obecnym sezonie LaLiga Barcelona po sześciu meczach ma na koncie 12 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Do lidera Realu Madryt, klub z Katalonii traci obecnie pięć punktów, ale zespół Ronalda Koemana ma rozegrany jeden mecz mniej.