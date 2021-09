Koszmarna wtopa Jana Oblaka! Przerwał passę 19 takich meczów [WIDEO]

Była 45. minuta meczu, gdy z prawej strony w pole karne Atletico Madryt dośrodkował Nemanja Maksimović, a ładnym strzałem głową Jana Oblaka pokonał Stefan Mitrović. Chociaż Słoweniec nie miał nic do powiedzenia przy uderzeniu rywala, to bramka dla Getafe padła po jego błędzie.

Chwilę przed trafieniem Mitrovicia Oblak nie popisał się we własnym polu karnym. Słoweniec wyszedł daleko od linii bramkowej, by złapać piłkę zagraną przez Djene. Chociaż wydawało się, że Oblak ma już piłkę w rękach, to ostatecznie wypuścił ją, czym pozwolił gospodarzom na kontynuowanie ataku.

"Dwa razy jak junior się zachował, taki gapowaty" - napisał na Twitterze komentator Canal+, Leszek Orłowski.

Co ciekawe, bramka ta przerwała fatalną serię Getafe, które nie potrafiło strzelić gola Atletico w poprzednich 19 meczach! Ostatni raz ta sztuka udała im się 6 listopada, kiedy pokonali u siebie Atletico 3:2. W kolejnych starciach Getafe ugrało tylko trzy remisy i zaliczyło aż 16 porażek!

Błąd Oblaka, wygrana Atletico

Strzelony gol nie dał jednak Getafe punktów. W 74. minucie czerwoną kartką ukarany został Carles Alena, a cztery minuty później do wyrównania doprowadził Luis Suarez. Urugwajczyk wykorzystał podanie Mario Hermoso. W doliczonym czasie gry Suarez trafił raz jeszcze, w dramatycznych okolicznościach zapewniając Atletico zwycięstwo 2:1.

Po sześciu kolejkach Atletico zajmuje prowadzi w tabeli z 14 punktami na koncie. Zespół Diego Simeone ma punkt więcej od Realu Madryt oraz cztery punkty więcej od Valencii i Realu Sociedad. Wszystkie te zespoły rozegrały jednak o jeden mecz mniej od Atletico. Getafe pozostaje bez punktu i jest przedostatnie w tabeli.

W sobotę Atletico zagra na wyjeździe z Deportivo Alaves, a Getafe zagra dzień później z Realem Betis.