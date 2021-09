Kolejny Polak może wywalczyć kontrakt w UFC. "Tylko kolejny przystanek"

"Czuje się bardzo zaszczycony i jeszcze bardziej zmotywowany, że to właśnie mój pojedynek został ogłoszony jako Walka Wieczoru" - napisał w mediach społecznościowych Łukasz Sudolski. Polski zawodnik zmierzy się na gali Dana White's Contender Series.

Łukasz Sudolski w drodze do UFC. "Jestem pełny wiary"

Wydarzenie, w którym weźmie udział Łukasz Sudolski odbędzie się 28 września w Las Vegas. Patrząc na rekord to przeciwnik Polaka zdaje się mieć znacznie większe doświadczenie w oktagonie, choć nie Sudolski nie zamierza składać broni. - Jestem pełny wiary w to, że to tylko kolejny przystanek w mojej drodze do UFC - dodał we wpisie.

Motywację Sudolski może czerpać z innego Polaka, któremu udało się zwyciężyć na gali organizowanej przez Danę White'a. Łukasz Brzeski, zawodnik wagi ciężkiej, dzięki wygranej walce z Dylanem Potterem podpisał kontrakt z amerykańską federacją.

Contender Series to gale, na których można się na tyle wypromować, by podpisać kontrakt z UFC. Podczas gali w Las Vegas przeciwnikiem Łukasza Brzeskiego był Dylan Potter. Polak był w dobrej formie. W końcu 28-latek nie przegrał od sześciu starć. Pięć wygrał, a walkę z Michałem Kitą zremisował. Teraz przedłużył serie do siedmiu walk bez porażki.

Polscy kibice nie mogą się doczekać październikowej gali, na której Jan Błachowicz (28-8, 8 KO, 9 SUB) będzie bronił pasa. Rywalem Polaka jest doświadczony Glover Teixeira (31-7, 18 KO, 9 SUB). Na tej gali Tybura zmierzy się z Aleksandrem Wołkowem (33-9, 22 KO, 3 SUB).