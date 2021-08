Hiszpański dziennikarz nie ma wątpliwości ws. Mbappe. "PSG nie ma żadnych argumentów"

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe przeniesie się z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Les Parisiens zaakceptowali ofertę w wysokości 180 milionów euro, a prawdopodobnym następcą Francuza będzie Richarlison z Evertonu. Mbappe podpisze sześcioletni kontrakt, a za sezon będzie inkasował kwotę 30 mln euro netto.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

Josep Pedrerol nie ma wątpliwości co do transferu Kyliana Mbappe. "PSG bez argumentów"

W piątkowym wydaniu programu El Chiringuito de Jugones głównym tematem rozmów był transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Dziennikarz Josep Pedrerol przyznał wprost, że Paris Saint-Germain nie ma już żadnych argumentów i nie jest w stanie zatrzymać Mbappe w stolicy Francji. "Praktycznie pewne jest przyjście Mbappe do Realu. Leonardo twierdził, że Real musi złożyć ofertę w wysokości 180 mln euro. Chciałeś takich pieniędzy? Proszę bardzo, teraz nie można zmienić zdania, bo byłoby to brzydkie" – rozpoczął.

"Leonardo przyznał wprost, że Mbappe nie chce zostać i otworzył drogę do negocjacji. Gadanie o 220 milionach teraz nie byłoby poważne. Trzeba czekać. Bądźcie uważni, możemy mieć program w piątek lub sobotę. Jakiś czas temu mówiłem, że wszystko wydarzy się w ostatnim tygodniu sierpnia. Ostrzegałem. Trzeba podkreślić wysiłek Realu Madryt, przecież w ostatnim czasie sprzedał zawodników za 180 milionów euro. Real czekał na odpowiedź na pierwszą propozycję. Leonardo powiedział, że oni zapłacili za niego więcej. Tyle? Proszę bardzo. PSG nie ma teraz żadnych argumentów" – dodał dziennikarz.

Według ostatnich doniesień hiszpańskiej "Marki", transfer Kyliana Mbappe powinien zostać potwierdzony w najbliższą niedzielę lub poniedziałek, tuż przed wylotem napastnika na zgrupowanie reprezentacji Francji.