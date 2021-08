Real Madryt ma już plan na prezentacje Mbappe. Ujawniono dwa pomysły

W miniony czwartek Real Madryt doszedł do porozumienia z Paris Saint-Germain ws. transferu Kyliana Mbappe za 180 milionów euro. Francuz ma podpisać sześcioletni kontrakt z nowym pracodawcą, dzięki któremu zarobiłby 30 milionów euro netto rocznie. Jose Felix Diaz z "Marki" informował w czwartek, że oficjalny komunikat ze strony obu klubów może się pojawić jeszcze w piątek.

Media: Dwa warianty Realu Madryt na prezentację Kyliana Mbappe. Klub preferuje ceremonię w Valdebebas

Hiszpański dziennik "Marca" podaje, że Real Madryt ma przygotowane dwa warianty na prezentację Kyliana Mbappe. Według najnowszych doniesień transfer ma zostać ogłoszony nie w piątek, a w niedzielę lub poniedziałek. Real ma nadzieję na to, że Paris Saint-Germain nie powoła Kyliana Mbappe na sobotni mecz ze Stade Reims. Los Blancos chcą ogłosić nowego piłkarza jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Francji.

Preferowaną opcją dla Realu Madryt jest uzyskanie otwartej przestrzeni w centrum treningowym Valdebebas, gdzie można by było pomieścić dużą liczbę osób, w zgodzie z obecnie panującymi restrykcjami. W takim wypadku impreza musiałaby odbyć się najpóźniej w czwartek 9 lub w piątek 10 września, tuż po powrocie Mbappe z reprezentacji. Druga opcja to prezentacja w sobotę 11 września przed meczem z Celtą Vigo na Santiago Bernabeu. Teraz stadiony w Hiszpanii mogą zapełnić się w 40 proc, natomiast później władze mogą zezwolić na powiększenie pojemności do 70 proc.

Kylian Mbappe występował w PSG w latach 2017-2021, najpierw na zasadzie rocznego wypożyczenia z AS Monaco, a potem jako pełnoprawny piłkarz Les Parisiens. Napastnik zagrał w 174 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 133 bramki oraz zanotował 63 asysty.