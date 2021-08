Bartomeu oskarża Laportę i zarząd. "Messi mógł zostać w Barcelonie"

Lionel Messi jest już oficjalnie zawodnikiem Paris Saint-Germain. Argentyńczyk we wtorek związał się z klubem dwuletnim kontraktem, a w środę został oficjalnie zaprezentowany na konferencji prasowej. Według nieoficjalnych informacji zawodnik ma zarabiać w klubie około 35 milionów euro rocznie.

Decyzja o odejściu Messiego z Barcelony to ogromny problem dla katalońskiego klubu. Argentyńczyk spędził tam 21 lat i został klubową legendą. Władze Barcelony głośno mówią o tym, że piłkarz prawdopodobnie zostałby, gdyby nie problemy finansowe klubu. Prezes Joan Laporta przekazał, że klub zrezygnował z tego, gdyż nie chciał zaciągać wielomilionowych pożyczek.

Na temat odejścia Messiego wypowiedział się jego poprzedni Josep Bartomeu, którzy jest zdania, że to obecny zarząd jest odpowiedzialny za trudną sytuację finansową wicemistrza Hiszpanii. "Decyzje, których nowy zarząd nie podjął w ciągu ostatnich miesięcy, jasno pokazują ich bezczynność. W kwietniu 2020 roku rozpoczęliśmy projekt Barcelona Corporate. Do klubu miało wejść czterech partnerów strategicznych, co oznaczałoby zastrzyk kapitału w wysokości co najmniej 220 milionów euro. Gdyby dodać do tego 20-procentową obniżkę pensji, to limity La Liga byłyby przestrzegane, co pozwoliłoby na rejestrację piłkarzy" - czytamy w jego liście otwarty opublikowanym przez "Marcę". Hiszpański dziennik ocenił, że jeśli przewidywania Bartomeu są trafne, to sytuacja finansowa klubu pozwoliłaby na zatrzymanie Messiego.

Bartomeu był prezes FC Barcelony w latach 2014-2020. Okres jego rządów przypadł na gorsze wyniki klubu w europejskich pucharach. Klub w tym czasie wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów tylko raz w 2015 roku, natomiast czterokrotnie odpadł w 1/4 finału rozgrywek, a także po razie w 1/8 i 1/2 finału.