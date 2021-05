Koeman znalazł przyczyny porażek Barcelony. "Nie mamy składu na takim poziomie"

Piłkarze Barcelony zawiedli w tym sezonie. Zdobyli tylko Puchar Króla, wygrywając w finale z Athletic Bilbao 4:0, ale odpadli w fatalnym stylu z Ligi Mistrzów, przegrywając w słabym stylu w dwumeczu z PSG (1:4 i 1:1). W dodatku nie wykorzystali szansy zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, bo odrobili olbrzymią punktową stratę do Atletico Madryt, ale w końcówce sezonu pogubili punkty ze słabszymi rywalami.

Koeman: Niektórzy starsi zawodnicy również mogą dać z siebie dużo więcej.

Trener Ronald Koeman nie ukrywa, że jednym z powodów słabszego sezonu Barcelony jest odpowiednie wzmocnienie kadry w letniej przerwie. - Odkąd przyszedłem do klubu, to jedynym wzmocnieniem składu było sprowadzenie Sergino Desta, ostatniego dnia okna transferowego. Nie mamy składu na poziomie, który chcemy widzieć w Barcelonie. Wiele osób w klubie się z tym zgadza - mówił Ronald Koeman.

Oberwało się też starszym zawodnikom. - Staramy się cały czas polepszać. Niektórzy starsi zawodnicy również mogą dać z siebie dużo więcej. Młodsi muszą zaś zdobywać doświadczenie, rozwijać się. Tego procesu nie da się przeprowadzić w jeden sezon - dodał trener Barcelony.

Dlaczego jego zdaniem nie udało się sięgnąć po mistrzowski tytuł?

- Przegraliśmy za dużo ważnych spotkań. Drużyna jest młoda, ale z każdym dniem rośnie, to optymistyczne. Chcieliśmy wygrać wszystko, ale w życiu tak jest, że czasem po prostu się nie da. Problemem było to, że od stycznia tego roku zdobyliśmy dużo punktów i wygraliśmy Puchar Króla, a potem nie wykorzystaliśmy szansy, by zostać liderem. Gdyby w sierpniu ktoś powiedział mi, że będziemy walczyć o mistrzostwo do przedostatniej kolejki, to bym brał to w ciemno. W trakcie sezonu nadzieje stawały się większe. Wiem, że to przykre, ale nie da się wygrywać dubletu co sezon, gdy drużyna jest w trakcie budowy - powiedział Koeman.

Czy sobotni, wygrany 1:0 wyjazdowy mecz Primera Division z Eibarem był jego ostatnim w roli trenera Barcelony? - Nie sądzę, by to był koniec. Mam ważny kontrakt. Bardzo często poruszacie ten temat, ale ja jestem spokojny. Jeśli klub chce zmian, wtedy będziemy rozmawiać - przyznał Koeman.