Sergio Ramos musi podjąć ostateczną decyzję. Real Madryt dal mu ultimatum

Od kilku miesięcy trwają rozmowy między Sergio Ramosem a Realem Madryt w sprawie nowej umowy. Media informowały, że są rozbieżności między długością kontraktu, ale też wysokością pensji. Real Madryt od jakiegoś czasu proponuje zawodnikom po 30. roku życia maksymalnie roczne kontrakty. Klub nie chce naginać tej zasady dla jednego zawodnika i proponuje 34-letniemu Ramosowi kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Piłkarz jest przekonany, że wciąż może utrzymać wysoką formę znacznie dłużej i chce umowy do końca sezonu 2022/2023.

Real Madryt wyznaczył ultimatum Sergio Ramosowi. Do końca marca musi zdecydować, czy przedłuży kontrakt

Jak informuje "Marca", porozumienie między Realem Madryt, a jego kapitanem, wydaje się teraz bardziej prawdopodobne. Kluczowy dla Sergio Ramosa ma być najbliższy tydzień. Real postawił piłkarzowi ultimatum, aby ten określił się do końca marca. Obecna propozycja klubu z Madrytu to roczny kontrakt z opcją jego przedłużenia o kolejny sezon. W przypadku odmowy ze strony zawodnika Real zacznie szukać jego następcy na rynku transferowym.

Sergio Ramos cieszy się zainteresowaniem ze strony Paris Saint-Germain. Prezydent zespołu ze stolicy Francji, Nasser El-Khelaifi, miał zapewnić prezesa Realu, Florentino Pereza, że nie podejmie żadnych ruchów aż do oficjalnego zakończenia negocjacji między zawodnikiem a klubem.

Sergio Ramos jest podstawowym zawodnikiem Realu Madryt. Kapitan "Los Blancos" zagrał w tym sezonie w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Od stycznia tego roku obrońca dochodzi do siebie po skręceniu kostki z naruszeniem więzadła. Ma on wrócić do gry na mecz 27. kolejki Primera Division z Elche CF.