Liverpoolowi grozi odejście gwiazd? Klopp zabrał głos: Znam ich dobrze

W ostatnich tygodniach Liverpool jest pogrążony w ogromnym kryzysie. Angielski zespół zajmuje dopiero 7. miejsce w Premier League po rozegraniu 27 kolejek i ma na koncie osiem porażek, z czego pięć z rzędu na własnym stadionie! Mistrz Anglii traci aż 22 punkty do lidera, Manchesteru City. Słabe wyniki sprawiły, że trudno będzie ekipie Juergena Kloppa znaleźć się w Top 4 i tym samym zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie zespół traci cztery punkty do czwartej Chelsea.

Klopp wydaje się być pogodzony z faktem, że w trwającym sezonie będzie ciężko o zakończenie sezonu w najlepszej czwórce, ale z drugiej strony Niemiec jest spokojny o przyszłość klubu. - Liverpool nie będzie klubem, któremu grozić będzie brak regularnych występów w Lidze Mistrzów. Ten rok jest trudny, wiemy o tym, ale potencjał i siła klubu jest zupełnie inna. To jest sezon, w którym trzeba nabrać rozpędu, a my nigdy tego nie osiągnęliśmy. Ale to nic nie mówi o przyszłości. Ten klub jest w naprawdę dobrej sytuacji. Oczywiście obecnie są trudne czasy, ale nasza sytuacja i tak jest lepsza niż wielu innych drużyn - powiedział Klopp, cytowany przez goal.com.

W dalszej części wypowiedzi niemiecki szkoleniowiec odniósł się do odpowiedzi na pytanie, czy spodziewa się tego, że któraś z jego gwiazd, np. Salah albo Mane, będzie chciała opuścić klub, jeśli Liverpool nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie? - To się nie zdarzy. Znam ich na tyle dobrze, że tak się nie stanie. Wiem, że mamy lojalnych piłkarzy. Nie ma takich sytuacji, że zawodnik mówi do mnie: "W przyszłym roku nie zagramy w Lidze Mistrzów, więc muszę odejść" - kontynuował Niemiec.

- Wiele lat temu mówiłem, że jeśli zawodnicy nie chcą tutaj przychodzić, ponieważ w przyszłym roku nie gramy w Lidze Mistrzów, to ja nie chcę takich piłkarzy. Zawsze musisz znaleźć odpowiednią drużynę gotową do wyzwań, przed którymi stoisz, a potem przystępujesz do ich realizacji, więc nie ma się czym martwić - zakończył Klopp.

W kolejnym spotkaniu zespół Liverpoolu będzie chciał przełamać z Fulham niechlubną passę na Anfield. Początek meczu w niedzielę 7 marca o godz. 15:00.