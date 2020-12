Griezmann zrywa współpracę z gigantem technologicznym! Domaga się walki o prawa człowieka

Antoine Griezmann często używa mediów społecznościowych do protestowania. Tylko w poprzednim miesiącu mistrz świata udostępnił wideo, na którym francuski policjant bił jednego z producentów muzycznych, co było jednym z powodów zdecydowanej reakcji prezydenta Emmanuela Macrona, który zapowiedział „konieczność przeprowadzenia reformy policji”. Teraz gwiazdor Barcelony poszedł o krok dalej. Za pośrednictwem Instagrama poinformował, że kończy współpracę z firmą Huawei. Piłkarz od 2017 roku był jedną ze światowych twarzy chińskiego giganta technologicznego, jednak zerwał umowę ze względu na angażowanie się firmy w inwigilację ujgurskich muzułmanów.

Antoine Griezmann apeluje do Huaweia

– Po pojawieniu się poważnych podejrzeń, że firma Huawei mogła brać udział przy tworzeniu „ujgurskiego ostrzeżenia” przy wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy, chciałbym ogłosić, że natychmiastowo kończę współpracę z tą spółką – napisał Griezmann w komunikacie, który opublikował na Instagramie. – Pragnę wykorzystać tę sytuację do zaapelowania do firmy Huawei, by nie tylko zaprzeczyła tym oskarżeniom, ale też podjęła kroki mające na celu potępienie tych restrykcji i wykorzystać swoje możliwości do walki o prawa człowieka – dodał gwiazdor Barcelony i jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie.

Amerykanie oskarżają, Chińczycy się bronią

We wtorek amerykańska firma badawcza IPVM wydała raport, w którym informowała, że Huawei używa technologii rozpoznawania twarzy do inwigilowania ujgurskich muzułmanów. Według medialnych doniesień, oprogramowanie miało wysyłać powiadomienia policji za każdym razem, gdy rozpoznało przedstawiciela mniejszości. Śledztwo agencji „AP” wykazało, że chiński rząd stara się ograniczyć populację Ujgurów.

W raportach, jakie znajdziemy np. na stronach agencji France24, pojawiały się informacje, że w bogatym w zasoby regionie Xinjiang nawet milion Ujgurów oraz przedstawicieli innych muzułmańskich mniejszości zostało zamkniętych w obozach edukacji politycznej, które mają służyć tłamszeniu terroryzmu. Huawei w oświadczeniu odpiera zarzuty, twierdząc, że wspomniany raport jest wyłącznie „testem podstawowych funkcji, który nie miał zastosowania w świecie rzeczywistym” i że „Huawei działa zgodnie z prawem i przepisami wszystkich krajów, w których operuje”.

Griezmann nie jest pierwszym, który wywołał kryzys

Warto przypomnieć, że przed rokiem po stronie mniejszości ujgurskiej stanął też Mesut Özil. Jego klub, Arsenal, niedługo później wydał komunikat, w którym stwierdził, iż jego wypowiedź była wyłącznie osobistą opinią i że „Arsenal nie chce angażować się w kwestie polityczne”, choć, paradoksalnie, wydając taki komunikat, Kanonierzy zrobili dokładnie to, czego się wypierali, a do tego później podpisali wart 30 milionów funtów kontrakt sponsorski z rządem z Rwandy, która jest oskarżana o łamanie praw człowieka. W ubiegłym roku wielki konflikt na linii NBA – Chiny wywołał tweet Daryla Moreya, wówczas generalnego menedżera Houston Rockets, który poparł protestujących w Hong Kongu. Efektem było około 200 mln dolarów strat dla NBA jak i poważne restrykcje dla ligi, którą przestano pokazywać w Państwie Środka. Zobaczymy, czy pogrążona w kryzysie finansowym FC Barcelona zdecyduje się w jakiś sposób zareagować na słowa Griezmanna.