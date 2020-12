Miał być gwiazdą FC Barcelony. Klub poinformował o jego kontuzji. Dziewiątej w ciągu trzech lat

130 mln euro - tyle FC Barcelona w sierpniu 2017 roku zapłaciła za Ousmane'a Dembele. Francuz przychodził do Katalonii z łatką następcy Neymara, ale wiadomo, że ze swojej roli się nie wywiązał. Do tej pory rozegrał dla Katalończyków 86 spotkań, strzelając w nich 23 gole i zaliczając 18 asyst. Więcej czasu niż na boisku, spędził natomiast w lekarskich gabinetach.

Koszmar Dembele w Barcelonie trwa. Francuz doznał dziewiątej kontuzji

Teraz też trochę wizyt we wspomnianych gabinetach go czeka. FC Barcelona poinformowała, że w sobotnim meczu z Cadiz (1:2) piłkarz doznał kontuzji, która na jakiś czas wyeliminuje go z gry. To dziewiąty uraz Dembele, odkąd trafił on do Katalonii. Tylko w zeszłym sezonie 23-latek doznał kontuzji trzy razy przez co rozegrał zaledwie dziewięć meczów.

Dla Barcelony ten (a także ubiegły) sezon ogólnie jest pechowy. Po 10 kolejkach piłkarze Ronalda Koemana zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli. Dotychczas odnieśli oni tylko cztery zwycięstwa, ponosząc przy tym tyle samo porażek i zaliczając dwa remisy.