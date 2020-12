Roman Kosecki chce rekomendować transfer Arkadiusza Milika. "Pasuje tam"

Nie ulega wątpliwości, że Arkadiusz Milik powinien czym prędzej opuścić Napoli. Piłkarz ma dość gry w stolicy Kampanii i chce odejść. Klub wściekł się, że napastnik nie przedłużył wygasającego latem 2021 roku kontraktu i że latem nie zdołał znaleźć nowej ekipy, więc nie zgłosił go ani do gry w Serie A, ani w Lidze Europy. Polak grał w ostatnich tygodniach tylko w barwach reprezentacji, jednocześnie tracąc mocno na wartości i nie ulega wątpliwości, że styczniowy transfer to najlepsze rozwiązanie dla obu stron - Włosi nie stracą zawodnika za darmo, a snajper będzie miał czas, by przygotować się formę na Euro 2021.

Roman Kosecki: Szkoda, by marnować karierę Arkadiusza Milika

– Szkoda marnować karierę – przekonuje w rozmowie ze Sport.pl Roman Kosecki, były reprezentant Polski. – Ta patowa sytuacja trwa już zdecydowanie za długo. Arek siedzi, denerwuje się, wyczekuje na mecze kadry, by choć trochę poczuć boisko i rytm meczowy, ale teraz nadchodzi czteromiesięczny okres bez zgrupowań reprezentacji. Z każdym tygodniem siedzenia na trybunach tracisz automatyzmy, które trudno się nadrabia. Transfer to jedyne rozwiązanie – twierdzi „Kosa”.

Z Milikiem łączonych było w ostatnich tygodniach mnóstwo klubów. Zainteresowanie okazywać miały angielskie Everton i Tottenham, włoski Inter czy hiszpańskie Atletico. Klub z LaLiga od dawna ma nazwisko Polaka w swoim notesie, a niedawne rozmowy dyrektorów Rojiblancos z przedstawicielami 26-latka kilka tygodni temu w Kanale Sportowym potwierdzał Mateusz Borek. – Jak najbardziej widzę Arka w Madrycie – mówi Kosecki. – Patrząc na jego styl gry i doświadczenia z Niemiec, Holandii i Włoch, myślę, że Hiszpania to najlepszy możliwy kierunek. Po sprzedaży Alvaro Moraty i w obliczu kłopotów Diego Costy w ataku Atleti pozostała dziura. Milik jest doskonałym kandydatem do jej wypełnienia. Pasuje tam pod każdym względem! – twierdzi były zawodnik Legii czy Nantes.

Kosecki zadzwoni do Atletico i zarekomenduje Milika

Atletico rzeczywiście ma w ataku dziurę. Podstawowy duet napastników tworzą Joao Felix i Luis Suarez. Ten pierwszy gra na miarę talentu i jest liderem przez duże „L”, a drugiemu nikt umiejętności nie odbiera, ale metryki nie da się oszukać. W wieku blisko 34 lat Urugwajczyk nie będzie w stanie grać co trzy dni na wysokiej intensywności, jakiej oczekuje Simeone. Alternatywą miał być Costa, ale Hiszpan nie może wrócić do zdrowia, nie mówiąc już o dojściu do formy. Madrytczycy znakomicie zaczęli sezon i są zdecydowanymi faworytami w walce o mistrzostwo Hiszpanii, a i w Lidze Mistrzów będą chcieli powalczyć o końcowy triumf, jednak z przodu potrzebują dodatkowej opcji. Tą, jak czytaliśmy w „AS-ie” czy „Mundo Deportivo”, mógłby być właśnie Milik, za którego Napoli oczekuje kilkunastu milionów euro.

Kosecki, który nie wyobraża sobie, by Rojiblancos przegrali w środę z RB Salzburg i odpadli z Ligi Mistrzów, zwraca uwagę na jeszcze jeden, pozasportowy, aspekt, jaki mógłby mieć znaczenie. – To osoba trenera – zaczyna 54-latek. – Arek musi wiedzieć, że Simeone rządzi twardą ręką. Wiele wymaga, nie akceptuje gwiazdorzenia, ale też może naprawdę dużo dać zawodnikowi. Milik ma wiele do udowodnienia, a Diego słynie z tego, że jest w stanie odpowiednio zmotywować piłkarza. Trener, który obdarzy go pewnością siebie i będzie w stanie nakręcić go do działania, jest dokładnie tym, czego Arek potrzebuje na tym etapie kariery – twierdzi Kosecki, który na koniec deklaruje: – Milik i Atletico to najlepsze możliwe rozwiązanie. Nie wiem, czy transfer dojdzie do skutku i czy rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo nie rozmawiałem z nikim z Atleti, ale zadzwonię. I zarekomenduję klubowi, by sięgnął po Arka, bo to znakomite rozwiązanie dla wszystkich stron!