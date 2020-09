Luis Suarez wstrzymał hitowy transfer. Ma wątpliwości

Według włoskich mediów Luis Suarez ustalił warunki trzyletniego kontraktu z Juventusem, na mocy którego miałby zarabiać 10 milionów euro rocznie. Mistrzowie Włoch mieliby zapłacić Barcelonie trzy miliony euro z możliwymi bonusami, które mogłyby wynieść nawet 13 mln. Żona Suareza pochodzi z Włoch, a piłkarz miał przejść test znajomości języka, by zyskać obywatelstwo. Ale wszystkie ruchy w tej sprawie zostały zatrzymane.

Luis Suarez jeszcze raz chce przemyśleć sytuację. Co z Juventusem?

Jak informuje "Sport", zdecydował o tym Suarez, który postanowił jeszcze raz rozważyć wszystkie dostępne opcje, zanim przyjmie jakąkolwiek ofertę. Urugwajczyk ma wątpliwości co do Juventusu - chce podjąć świadomą decyzję, jako że będzie to prawdopodobnie jego ostatni wielki kontrakt w karierze (ma już 33 lata). Według hiszpańskich mediów "Stara Dama" kontaktowała się już z Alvaro Moratą (Atletico Madryt) i mogłaby go sprowadzić, gdyby upadł temat transferu Suareza. Urugwajczykiem interesuje się wspomniane Atletico, ale jak na razie nie dostał żadnej oferty.

Na razie Suarez nadal trenuje z Barceloną i wypełnia swój kontrakt. Jest niezadowolony z postawy klubu - Ronald Koeman przekazał mu, że nie widzi go w swoich planach przez telefon (co zdenerwowało też Lionela Messiego, jednego z najbliższych przyjaciół Suareza).