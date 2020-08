Ronald Koeman został nowym trenerem Barcelony, zastępując na tym stanowisku zwolnionego po klęsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (2:8 z Bayernem Monachium, późniejszym triumfatorem) Quique Setiena. Holender ma zamiar przeprowadzić rewolucję w zespole i według katalońskich mediów dostał pełnię władzy w tej materii. Jedną z jego pierwszych decyzji jest rezygnacja z Luisa Suareza.

Jak informował Romero, Koeman rozmawiał telefonicznie z Urugwajczykiem w poniedziałek rano. W jej trakcie poinformował go, że nie widzi go w swojej drużynie, a następnym krokiem ma być rozwiązanie kontraktu. Suarezem bardzo poważnie interesuje się Ajax, czyli jego były klub - Urugwajczyk miałby być wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy, tak jak Daley Blind, który został sprowadzony z powrotem kilka lat temu z Manchesteru United.

Luis Suarez jest wściekły. Nie może się pogodzić z decyzją Koemana

Jak informuje Radio COPE, Suarez jest wściekły na Ronalda Koemana. Nie chodzi o decyzję Holendra, tylko o sposób, w jaki poinformował Urugwajczyka o niej. Zdaniem Suareza, Koeman poświęcił mu jedynie minutę, informując, że nie widzi go w drużynie, nie próbując nawet wyjaśniać powodów jej podjęcia. Twierdzi także, że został potraktowany niewłaściwie ze względu na swoje zasługi dla Barcelony, ale nie zamierza szkodzić klubowi swoimi wypowiedziami.

Suarez dał się poznać szerszej publiczności właśnie w Ajaksie (do którego trafił z Groningen), gdzie w latach 2007-2011 rozegrał 159 meczów, w których strzelił 111 goli i zaliczył 68 asyst. W zakończonym sezonie strzelił 21 goli dla Barcelony i zaliczył 11 asyst, ale był krytykowany za słabsze występy w kluczowych meczach. Od dłuższego czasu spekuluje się, że Urugwajczyk może odejść z Hiszpanii, a interesują się nim kluby z MLS czy katarskie Al-Arabi.

