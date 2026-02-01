Dramat Kownackiego! Była 70. minuta, kiedy to zrobił

Dawid Kownacki trafił do Herthy Berlin latem 2025 roku - został do niej wypożyczony z Fortuny Dusseldorf. Jak dotąd na drugim szczeblu rozgrywek w Niemczech Kownacki radzi sobie w kratkę. Jego sytuacji nie poprawi to, co wydarzyło się w niedzielnym spotkaniu przeciwko Darmstadt.

Czerwona kartka dla Dawida Kownackiego. Słuszna?

28-latek rozpoczął ten pojedynek w pierwszym składzie ekipy Stefan Leitla, co w tym sezonie wcale nie jest oczywiste. Jego drużyna już po kwadransie prowadziła 2:0, ale po przerwie obraz gry diametralnie się zmienił. Do głosu doszli zawodnicy Darmstadt i po 62 minutach gry był już remis 2:2. Chwilę później doszło do kontrowersyjnej sytuacji z Kownackim w roli głównej.

Napastnik Herthy sfaulował taktycznie, bo zespół Darmstadt miał szansę na kontrę. Czy zasłużył na czerwoną kartkę? Tak zinterpretował tę sytuację arbiter Florian Lechner.

Po zejściu z boiska Kownackiego, Hertha utrzymała remis. W tabeli 2. Bundesligi zespół z Berlina zajmuje siódme miejsce. Do liderującej drużyny Schalke 04 traci osiem punktów.

Kownacki na pewno będzie pauzował w jednym lub dwóch meczach. W dotychczasowych 13 występach napastnik zdobył trzy gole i zaliczył asystę. Gdyby nie kontuzja stawu skokowego, która w październiku wykluczyła go z gry na miesiąc, miałby szansę na większą liczbę występów w Herthcie.

Polak ostatnio miał także problem z wyjazdem ze swoją drużyną na obóz do Portugalii. Powodem jego absencji była choroba, a później trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że Kownackiego zabrakło podczas przygotowań Herthy.

W kolejnym meczu zespół ze stolicy Niemiec zagra - bez Polaka - z wiceliderem tabeli 2. Bundesligi, ekipą Elversberg. Spotkanie odbędzie się 7 lutego.