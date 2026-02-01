Ale im nastrzelali! Lewandowski i Barcelona są niesamowici. "Walec"

FC Barcelona utrzymuje pozycję lidera ligi hiszpańskiej. Choć w 29. minucie spotkania z Elche był remis 1:1, to zespół Hansiego Flicka ostatecznie wygrał 3:1 po golach Lamine'a Yamala, Ferrana Torresa i Marcusa Rashforda. Jeżeli Real Madryt przegra w niedzielę z Rayo Vallecano, to przewaga Barcelony utrzyma się na poziomie czterech punktów. - Myślę, że normalnie w pierwszej połowie powinniśmy byli rozstrzygnąć ten mecz - mówił Flick na pomeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com).

Ależ liczby piłkarzy Barcelony. Nie ma lepszej drużyny w Europie pod tym względem

Profil "OptaJose" wychwycił wyjątkową statystykę, w której głównymi bohaterami są piłkarze Barcelony. Okazuje się, że aż sześciu graczy tego klubu strzeliło co najmniej dziesięć goli w tym sezonie. Najwięcej bramek zdobył Ferran Torres (16), a tuż za nim są Raphinha, Lamine Yamal (po 13), Robert Lewandowski (12), Fermin Lopez i Marcus Rashford (po 10).

Żaden inny czołowy zespół z pięciu najlepszych lig w Europie nie może pochwalić się takim wyczynem - w przypadku pozostałych drużyn maksymalnie trzech piłkarzy przebijało barierę dziesięciu goli. "Walec" - czytamy we wpisie.

"To pokazuje, jak świetna jest gra zespołowa w tej drużynie i jaka atmosfera panuje w szatni", "siła przyjaźni", "nawet Joao Felix strzeliłby 15 goli pod wodzą Flicka", "WOW" - piszą internauci na portalu X.

Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. "Duch"

Lewandowski rozpoczął spotkanie Elche z Barceloną na ławce rezerwowych. Polak pojawił się na boisku w 62. minucie w miejsce Ferrana. Hiszpańskie media nie były jednogłośne w ocenach występu Roberta.

"Duch. Odkąd pojawił się na boisku, nie miał większego wpływu na grę. Ferran Torres wygrał tę rundę, grając od pierwszej minuty" - pisał portal elnacional.cat. "Ulga. Mieć takiego rezerwowego jak on to luksus. Na pewno będą jeszcze mecze, w których będzie to decydujące, bo naturalny "gol" tak łatwo nie znika" - kontrował dziennik "Sport".

Do tej pory Lewandowski zagrał w 25 meczach tego sezonu, w których strzelił dwanaście goli i zanotował trzy asysty.

Barcelona zagra kolejny mecz we wtorek o godz. 21:00, kiedy to zmierzy się z drugoligowym Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla. Relacja tekstowa na żywo w SPort.pl i w aplikacji miobilnej Sport.pl LIVE.