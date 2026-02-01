Wrze w Madrycie! Kibice Realu nie wytrzymali. Zaczęło się przed meczem

Już dwa tygodnie temu klub chciał karać kibiców za wygwizdanie piłkarzy przy okazji meczu Realu Madryt z Levante na Estadio Santiago Bernabeu. To jednak nie zniechęciło fanów "Królewskich", by wyrazić swoją wściekłość i frustrację z powodu sytuacji, jaka jest w zespole w ostatnich tygodniach.

Głośne gwizdy przed meczem Realu

Alvaro Arbeloa zaczął kadencję w Realu Madryt fatalnie, bo od kompromitującej porażki z drugoligowym Albacete w Pucharze Króla. Potem "Królewscy" wygrali trzy mecze z rzędu - z Levante, AS Monaco i Villarrealem. Wydawało się, że Real wraca na właściwą ścieżkę. Ale w środę przegrał z Benfiką Lizbona 2:4 w Lidze Mistrzów i wypadł z najlepszej ósemki. To oznacza, że będą musieli zagrać w lutym w play-offach. Ponownie zmierzą się z Benfiką.

Ta porażka wywołała nową falę frustracji i fanów "Los Blancos". Kibice postanowili wyrazić, co myślą o obecnej sytuacji zespołu. Pojawiły się w sieci nagrania spod Bernabeu, kiedy kibice postanowili wygwizdać piłkarzy Realu wjeżdżających autokarem na stadion przed meczem z Rayo Vallecano.

Przy czytaniu składu wyjściowego także pojawiały się gwizdy, przy niektórych nazwiskach były one głośniejsze. Według Guillermo Raia z "The Athletic" najgłośniej było, gdy spiker czytał nazwiska Jude'a Bellinghama i Viniciusa Juniora. Wtedy próbowano zagłuszyć gwizdy, zwiększając głośność dźwięku ze stadionowych głośników.

Tuż przed pierwszym gwizdkiem rozległy się jeszcze głośniejsze gwizdy, było też słychać buczenie. Według Raia praktycznie nikt na Bernabeu nie wiwatował i nie oklaskiwał piłkarzy.

Arbeloi z pewnością trudno jest zapanować nad szatnią, w której panuje bałagan, o której mówi się, że są wewnątrz niej różne tarcia. Były plotki o konfliktach największych gwiazd z Xabim Alonso, choć piłkarze je dementowali.

Hiszpańskie media sugerowały też, że najwięksi liderzy zespołu próbują przejąć kontrolę nad szatnią, bywali też kapryśni. Presja na hiszpańskim trenerze jest zatem ogromna, a pracuje z pierwszą drużyną Realu zaledwie nieco ponad dwa tygodnie.