Raków straci kolejną gwiazdę. Ale zarobi 2,5 mln euro! To byłby hit

We wtorek wieczorem w debiucie nowego trenera Dawida Szwargi Raków Częstochowa udanie rozpoczął eliminacje do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski poradzili sobie u siebie z Florą Tallin 1:0 po przytomnym strzale Władysława Koczerhina. Aktywny starał się być też Fran Tudor, który kilka razy strzelał z okolic linii pola karnego. Możliwe jednak, że to były to ostatnie strzały Chorwata w koszulce Rakowa. Dlaczego?

W pierwszej połowie stadion zamilkł. Raków ma nowego bohatera

Izak Ante Sucic, chorwacki dziennikarz zajmujący się niemieckim futbolem, poinformował o zainteresowaniu ze strony FC Koeln.

"Po wspaniałych 3,5 latach w Rakowie Tudor może trafić do Bundesligi. Kwota transferu to około 2,5 miliona euro" - uważa dziennikarz.

1. FC Koeln w ubiegłym sezonie zajęło 11. miejsce w Bundeslidze, ale celem klubu na kolejne rozgrywki jest walka o europejskie puchary. Pomóc ma w tym Tudor, który w barwach Rakowa rozegrał 137 meczów, strzelił 10 goli i asystował 29 razy. Najczęściej występował jako prawy wahadłowy, lub jako prawy stoper w trzyosobowym bloku obronnym.

Raków czekają spore zmiany

W nowym sezonie zabraknie trenera Marka Papszuna, który w Częstochowie pracował siedem lat. W tym czasie przeszedł drogę z drugiej ligi do ekstraklasy, gdzie w sezonie 2020/21 i 2021/22 dwa razy sięgał po wicemistrzostwo i Puchar Polski. W poprzednim sezonie Raków zdobył w końcu mistrzostwo. Drużynę przejął Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent. Jednak nie będzie miał łatwego zadania, bo wiele się zmieni w zespole.

Raków opuścili m.in. Patryk Kun (podpisał kontrakt z Legią), Tomas Petrasek (Motors Jeonbuk Hyundai) czy Sebastian Musiolik (Górnik Zabrze). Na dodatek wiele wskazuje, że odejdzie też Vladan Kovacević, którego kusi Bayer Leverkusen.

Na domiar złego kontuzji nabawił się Ivi Lopez, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Raków jednak błyskawicznie zareagował na kontuzję gwiazdy. Mistrzowie Polski zdecydowali się na transfer Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Kosztował aż 1,5 miliona euro. I już w debiucie pokazał się z dobrej strony.