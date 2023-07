Kilkadziesiąt sekund i Kownacki już zachwycił. Ależ wejście [WIDEO]

Dawid Kownacki po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnał się z Fortuną Duesseldorf i podpisał kontrakt z Werderem Brema. Napastnik nie miał jeszcze szansy na oficjalny debiut w nowym zespole, ale w ramach przygotowań do kolejnego sezonu Bundesligi wystąpił w pierwszym sparingu. Spisał się w nim kapitalnie i zaimponował publiczności.

Dawid Kownacki debiutuje i od razu strzela. Werder Brema wygrywa dzięki niemu

Pierwsza połowa meczu towarzyskiego Werderu Brema z SV Drochtersen/Assel przebiegła dość niespodziewanie i to zespół z czwartej ligi prowadził 1:0 po bramce Moritaz Gottela. Po pierwszych 45 minutach trener Bremeńczyków Ole Werner postanowił zmienić cały zespół i wtedy na placu gry pojawił się Dawid Kownacki.

Dla polskiego napastnika był to pierwszy mecz w nowych barwach i zaczął się dla niego kapitalnie. Już w 48. minucie Werder zaczął odwracać wynik właśnie za jego sprawą. Długą piłkę od partnera w polu karnym otrzymał Oliver Burke, ale niezbyt dobrze przelobował bramkarza. Do bezpańskiej futbolówki na piątym metrze od bramki dopadł Kownacki i wpakował piłkę do pustej bramki. Na pierwszego gola w nowym klubie Polak potrzebował zaledwie 160 sekund.

Bramkę Dawida Kownackiego można oglądać od 1:12:47:

W sparingu wynik nie miał tak wielkiego znaczenia, ale Dawid Kownacki znacznie przyczynił się do odwrócenia sytuacji na boisku. 30 minut po jego goli trafił Burke i finalnie Werder wygrał z czwartoligowym rywalem 2:1.

Przed rozpoczęciem gry o stawkę, nowa drużyna Kownackiego rozegra jeszcze cztery sparingi: z VfB Oldenburg, Toulouse FC, dwa z RC Strasbourg. Później Bremeńczyków czeka mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec z Viktorią Koeln 12 sierpnia, a sześć dni później pierwsze spotkanie w Bundeslidze. Rywalami Werderu będzie Bayern Monachium.