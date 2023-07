W pierwszej połowie stadion zamilkł. Raków ma nowego bohatera

W pięć minut po przerwie Raków Częstochowa przeprowadził więcej udanych akcji niż przez całą pierwszą połowę. Pomogło wprowadzenie na boisko kupionego raptem kilka dni temu za 1,5 mln euro Johna Yeboaha. Niemiec mógł jeszcze nie poznać wszystkich taktycznych zawiłości ani nawet imion kolegów z zespołu, o zgraniu z nimi tym bardziej nie mogło być mowy, ale wystarczyła jego przebojowość, odwaga i nieprzewidywalność, by dodać pikanterii każdemu atakowi i znacznie poprawić grę całego zespołu.

Obserwowanie wprowadzonego w przerwie Yeboaha było niezwykle ciekawe. Dołączył do zespołu w czwartek, w piątek odbył pierwszy trening, do policzenia wszystkich przed tym meczem wystarczyła więc jedna dłoń. Tyle mówi się o adaptacji i potrzebie wdrożenia się - tym bardziej w tak uporządkowany taktycznie zespół jak Raków, a tymczasem Yeboah w niemal każdej akcji podejmował właściwe decyzje i rozumiał się z resztą piłkarzy. Gdy piłkę mieli goście, Yeboah przyjmował od kolegów sporo uwag, gdzie się przesunąć i ustawić, ale gdy już miał piłkę przy nodze, nie potrzebował żadnych podpowiedzi. Kibicom spodobało się już jego pierwsze przyjęcie piłki, gdy efektownie obrócił się z nią w kierunku bramki Flory Tallin. To wtedy po raz pierwszy w tym meczu na trybunach dało się usłyszeć ekscytację. "Wow!" - krzyknęli kibice.

Kilka minut później Raków po przytomnym strzale Władysława Koczerhina objął prowadzenie. Za ciosem jednak nie poszedł. Nie zdobył drugiej bramki, choć kilkukrotnie był blisko. Wygrał ten mecz 1:0.

"Bezpieczniej bym się czuł, gdyby wciąż to Papszun stał przy ławce"

Przed pierwszym gwizdkiem spokój mieszał się z niepewnością. Możliwie spokojne były przecież ostatnie ruchy Rakowa - Marka Papszuna zastąpił jego najbliższy asystent, wdrożony we wszystkie szczegóły i jak nikt gwarantujący podążanie obranym kursem, nowych piłkarzy - Łukasza Zwolnińskiego i Maxime Domingueza - udało się sprowadzić bardzo szybko, również reakcja na kontuzję Iviego Lopeza była szybka i konkretna, bo przychodzący do Rakowa Yeboah był w poprzednim sezonie jednym z najlepszych ofensywnych zawodników w ekstraklasie. Poza tym, to trener Flory Tallin narzekał po losowaniu na niebywałego pecha, że trafił się jego drużynie najmocniejszy rywal z możliwych. Ale jednocześnie niewielu rzeczy można było być pewnym, bo przecież niespodziewane odejście Papszuna po siedmiu latach przypominało trzęsienie ziemi, a zastępujący go Dawid Szwarga nigdy wcześniej nie prowadził samodzielnie drużyny i jego debiut wypadł w niezwykle ważnym meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów, której przejście przybliża do osiągnięcia celu minimum - wejścia do fazy grupowej Ligi Konferencji. Z koleli sam Szwarga zaznaczył, że Lopeza nie zdoła zastąpić żaden piłkarz, a już na pewno nie Yeboah, którego styl gry jest zupełnie inny.

Raków - chciał czy nie - zaczynał tego wieczoru nowy rozdział w historii klubu. Już przeszło godzinę przed meczem, wśród kibiców zmierzających na stadion, dało się wyczuć podekscytowanie. - Do trzech razy sztuka! Musi tak być. Dwa lata temu byliśmy całkiem blisko, w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a przecież dopiero zbieraliśmy doświadczenie w Europie. Rok temu ze Slavią Praga zdecydowała ostatnia akcja. Teraz musi się udać! Przynajmniej ta Liga Konferencji. Dobrze byłoby do Estonii jechać z zapasem bramkowym - mówił nam przed meczem spotkany tuż przed stadionową bramą Dawid. - Wierzę w mojego imiennika. Szwagra był bardzo blisko Papszuna. Wiadomo, że wolałbym i bezpieczniej bym się czuł, gdyby wciąż to on stał przy ławce, ale myślę, że Szwarga będzie kontynuował jego pracę - dodał inny kibic Rakowa.

Kurs jest jasny. Dawid Szwarga postawił na znane twarze. W pierwszej połowie stadion zamilkł

Pierwszy sygnał, że tak właśnie będzie, pojawił się godzinę przed meczem, gdy poznaliśmy skład Rakowa. Klub przedstawił go wykorzystując nową grafikę - zdjęcia portretowe piłkarzy były niejako przypięte na trenerskiej tablicy. Na niej - same znajome twarze, bo mimo że do klubu trafiło aż dziesięciu nowych piłkarzy, to w wyjściowej jedenastce znaleźli się tylko zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie wywalczyli mistrzostwo Polski. Szwarga nie zaskoczył, brakowało tylko Giannisa Papanikolaou, który podczas jednego z treningów doznał drobnej kontuzji.

Ale pierwsza połowa była kompletnie nieudana. Raków swoimi atakami kołysał kibiców do snu - był przewidywalny, niezdecydowany, mało energiczny. Częściej miał piłkę, ale nie przekładało się na duże zagrożenie pod bramką Flory. Gdy Raków bronił - wtedy serca kibiców biły znacznie szybciej. Bardzo groźnie było w 37. minucie, gdy Flora zaatakowała lewą stroną, a znany z polskich boisk Konstantin Wasiliew dostrzegł niepilnowanego w polu karnym Martina Millera, który groźnie uderzył, a po chwili odbitą przez Vladana Kovacevicia piłkę dobił jeszcze Sten Reinkort. Bośniacki bramkarza rzucił mu się pod nogi i jakoś zdołał obronić. Stadion zamilkł. Stojący za bramką kibice spodziewali się zobaczyć tak desperackie interwencje dopiero za kilka tygodni, w jednej z ostatnich eliminacyjnych rund. Na pewno nie już przeciwko pierwszemu rywalowi, który w dodatku wcześniej rzadko w ogóle zbliżał się do jego pola karnego.

Najwyraźniej Dawid Szwarga również nie był zadowolony z przebiegu pierwszej połowy, bo już w przerwie przeprowadził dwie zmiany. Bezbarwnego Jeana Carlosa Silvę i ospałego Bartosza Nowaka zastąpili Deian Sorescu i John Yeboah. Rumun latem wrócił z wypożyczenia, natomiast dla Niemca był to debiut w Rakowie. Obaj spisali się znacznie lepiej od zawodników, których zmienili.

Dawid Szwarga oazą spokoju. Stał przy linii niemal w bezruchu. Nieważne, co działo się na boisku

O Szwardze już wcześniej słyszeliśmy, że potrafi dobrze analizować mecze i szybko wyciągać odpowiednie wnioski. Potwierdził to już w swoim pierwszym samodzielnie prowadzonym meczu dobrymi zmianami. Inna cecha, o której często wspominali dobrze znający go ludzie to spokój. - Czasami wręcz nieadekwatny do sytuacji - mówił nam przed meczem jeden z pracowników Rakowa. Już zrozumieliśmy, co miał na myśli. Konferencje prasowe - to jedno, nietrudno zachować kamienną twarz. Ale już w trakcie meczu? W debiucie? W eliminacjach Ligi Mistrzów? Niezależnie od boiskowych wydarzeń Szwarga stał przy bocznej linii niemal w bezruchu. Nieudany strzał Koczerhina - ręce skrzyżowane na klatce piersiowej. Udany strzał Kocherhina - ręce skrzyżowane na klatce piersiowej. Zablokowany strzał Arsenicia - ręce skrzyżowane na klatce piersiowej. Świetne dośrodkowanie Yeboaha - ręce skrzyżowane na klatce piersiowej. Największa ekspresja, na jaką pozwalał sobie trener Rakowa, to łapanie się za głowę, gdy piłka minimalnie mijała bramkę i rozkładanie rąk, gdy do bramki było znacznie dalej.

- Starałem się zachować spokój, bo nawet jeśli to był mój debiut, to najważniejsza zawsze jest drużyna. Dla jej dobra trzeba odłożyć własne emocje na bok. Wiedzieliśmy, jaki to może być mecz, że będziemy dominować z piłką, ale możemy mieć problem ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Cieszę się, ze ten debiut już za mną, bo teraz będzie już tylko lepiej - mówił Szwarga na pomeczowej konferencji.

Najwyraźniej jego spokój udzielił się zespołowi, bo w drugiej połowie Flora już w ogóle nie zagrażała Rakowowi. W ataku mistrzowie Polski również grali znacznie odważniej i swobodniej, dlatego jednobramkowa przewaga przed rewanżem w Tallinie może pozostawiać niedosyt. Ale by ją docenić, wystarczy przypomnieć sobie przebieg pierwszej połowy.