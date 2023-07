Gwiazda Bayernu chce do Realu. Hit na horyzoncie

Po zakończeniu sezonu 2022/23 w Realu Madryt doszło do znaczących zmian składzie. Najważniejszą z nich jest z pewnością odejście Karima Benzemy, chociaż zespół opuścili także Marco Asensio i Eden Hazard. Zespół wzmocnili za to środkowy pomocnik Jude Bellingham i obrońca Fran Garcia. Niewykluczone, że to nie koniec transferów w Madrycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz w MMA? "Była taka propozycja"

Wielki transfer na linii Bayern Monachium - Real Madryt? Gwiazda by tego chciała

Hiszpańska "Marca" informuje, że chęć przenosin do Realu Madryt wyraził Alphonso Davies. Lewy obrońca nie jest do końca zadowolony w Bayernie Monachium i zmienić klub. Problemem w dokonaniu tej transakcji może być cena za zawodnika, która może sięgać nawet 70 milionów euro. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2025 roku, ale Kanadyjczyk miał już zakomunikować, że go nie przedłuży.

Bayern próbuje pozbyć się balastu. Zaoferował piłkarza wielu klubom. W tym Barcelonie

Właśnie ta deklaracja 22-latka może być szansą dla Realu. Możliwe, że Bayern będzie chciał wykorzystać zainteresowanie zawodnikiem i sprzedać go przed końcem kontraktu, żeby zarobić sporą sumę. Oddanie jednego z najlepszych lewych obrońców za darmo po wygaśnięciu umowy nie byłoby na rękę Bawarczykom.

Zdaniem hiszpańskich mediów madrytczycy chcieliby zawodnika w swoich szeregach, ale wolą poczekać do kolejnego lata. Zwłaszcza że w promocyjnej cenie ściągnęli do siebie Frana Garcię, który w Rayo Vallecano pokazał się, jako jeden z najlepszych lewych obrońców ligi. Teraz Hiszpan będzie musiał udowodnić swoją wartość w znacznie lepszym klubie.

Znamy dokładną datę El Clasico! Świetne wieści

W ewentualnym transferze Alphonso Daviesa może pomóc również odejście Ferlanda Mendy'ego. Francuz w poprzednim sezonie długo leczył kontuzję i rozegrał 25 meczów. Ponadto nie imponuje statsystykami, ponieważ nie zapisał na swoje konto ani jednego gola i asysty.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Alphonso Davies do Bayernu Monachium dołączył w 2019 roku z Vancouve Whitecaps za 14 milionów euro. W klubie z Bawarii rozegrał do tej pory 152 mecze, w których zdobył osiem goli i zaliczył 25 asyst.