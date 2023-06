17-latka z Polski zachwyca. Idzie w ślady Igi Świątek

Weronika Ewald (1184. WTA) to jedna z najzdolniejszych polskich tenisistek młodego pokolenia. Wielu ekspertów uważa, że może zrobić taką karierę jak Iga Świątek. 17-latka rok temu zadebiutowała w juniorskim Wimbledonie i awansowała do II rundy. Identyczny wynik osiągnęła w US Open, a podczas tegorocznego Australian Open awansowała nawet do ćwierćfinału!

Weronika Ewald błyszczy w Tunezji. Jest już w półfinale

Teraz Weronika Ewald świetnie spisuje się w turnieju rangi ITF w tunezyjskim mieście Monastyr. Polka już w I rundzie pokonała Białorusinkę Hannę Vinahradavą tzw. tenisowym rowerem, czyli 6:0, 6:0. Potem wyeliminowała wyżej klasyfikowaną w rankingu - Lyaę Fernandez (747. WTA). Meksykanka skreczowała przegrywając 6:7, 2:3. W piątek rywalką Weroniki Ewald w ćwierćfinale była zawodniczka z Indii - Tanisha Kashyap (1299. WTA). Polka znów nie dała szans przeciwniczce. Straciła bowiem tylko cztery gemy i wygrała 6:3, 6:1. W efekcie awansowała do drugiego w karierze zawodowego półfinału.

W sobotę Ewald zagra o finał z turniejową "5", zawodniczką z Egiptu - Aziz Lamis Alhussein Abdel (831. WTA).

Weronika Ewald bierze przykład z Igi Świątek, czterokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych (trzy razy Roland Garros i raz US Open). - Widziałam z bliska determinację Igi Świątek i to, jak przykładała się do każdego elementu. (...) Zainspirowała mnie podejściem do treningu - mówiła Ewald w rozmowie z WP SportoweFakty.

To właśnie Ewald zastąpiła Igę Świątek w meczu Polska - Kazachstan w ramach Billie Jean King Cup. Najlepsza tenisistka świata nie mogła wystąpić z powodu choroby.