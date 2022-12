Zdobyto dowody na aferę szpiegowską w Hercie Berlin. Szokujące fakty

Afery szpiegowskiej w Hercie Berlin ciąg dalszy. Media donosiły, że Lars Windhorst, większościowy udziałowiec, miał wynająć agencję szpiegowską, by ta zdyskredytowała Wernera Gegenbauera, a więc ówczesnego prezydenta klubu i zmusiła go do odejścia. Teraz informacje te potwierdziła kancelaria prawna, którą wynajął niemiecki klub. Zdobyto dowody świadczące o winie Windhorsta.

