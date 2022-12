Niepokojące informacje nt. Mihajlovicia. Słynny trener znów trafił do szpitala

Sinisa Mihajlović od 2019 roku choruje na białaczkę. Szkoleniowiec nie dawał za wygraną chorobie i gdy tylko był w stanie, siedział na ławce trenerskiej w trakcie meczów. Kiedy z kolei przebywał w szpitalu, łączył się z asystentami. W marcu tego roku miał nawrót choroby, ale ostatecznie ponownie udało mu się wygrać tę bitwę i wrócił do pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Giroud znów poprowadzi Francję do mistrzostwa?

Sinisa Mihajlović znów zmaga się z białaczką

Ostatni raz Mihajlović pojawił się publicznie kilkanaście dni temu, podczas prezentacji książki byłego trenera Zdenka Zemana i nic nie wskazywało na to, że białaczka może znów uderzyć. Niestety w środę media przekazały niepokojące informacje na temat Mihajlovicia. Na początku dziennikarz Ilario Di Giovambattista poinformował, że stan Serba się pogorszył. - Mihajlović jest w stabilnym stanie. To prawda, że w ciągu ostatnich godzin jego stan zdrowia się pogorszył. Jest otoczony miłością bliskich, którzy go pocieszają - napisał na Twitterze.

Kolejne informacje przekazali bliscy Mihajlovicia w rozmowie ze "Sportalem". - Sinisa przebywa w szpitalu i jest przytomny. Nie jest ani nie był w śpiączce. Dziś czuje się lepiej niż wczoraj, ale nadal jest w rękach Boga. Może żyć jeszcze 10 dni i może żyć 30 lat. Taka jest choroba. On jest tego świadomy, jego rodzina też - powiedzieli bliscy szkoleniowca, którzy woleli pozostać anonimowi.

Dotyk w rozwoju dziecka, dlaczego jest tak ważny i jaki ma wpływ na malucha

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sinisa Mihajlović w przeszłości był trenerem takich zespołów jak między innymi Milan i Torino. W 2019 roku rozpoczął pracę w Bolognii. Z włoskim klubem pożegnał się we wrześniu tego roku z powodu rozczarowujących wyników. Od początku sezonu drużyna nie wygrała ani jednego meczu i zdobyła zaledwie trzy punkty w pięciu kolejkach. Jego miejsce zajął Thiago Motta, pod wodzą którego zespół zaczął radzić sobie lepiej i obecnie zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 19 punktów.

Sinisa Mihajlović w był także piłkarzem, który grał na pozycji pomocnika. Znany jest głównie z występów w Lazio, gdzie rozegrał 193 mecze i strzelił 33 gole. Z rzymskim zespołem w sezonie 1999/2000 sięgnął także po mistrzostwo Włoch.

Didier Deschamps uraził Karima Benzemę. Napastnik Realu nie chce lecieć na finał MŚ