Przegrał z Bayernem 1:6 i odchodzi z klubu. Kierunek: Juventus

W ostatnich dziesięciu sezonach mistrzostwo Niemiec zdobywał Bayern Monachium. I już początek rozgrywek 2022/23 pokazał, że i w tym roku może się to nie zmienić. W 1. kolejce zespół Juliana Nagelsmanna podejmował Eintracht Frankfurt, co miało nie być łatwym zadaniem, w końcu są to triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Europy. Przed tym spotkaniem prezes Eintrachtu żartował w rozmowie z dziennikarzem RTL, pytając "kim do cholery jest Mane?".

Co zrobił Neuer? Bayern rozbił rywali, ale stracił absurdalną bramkę

Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak wyjątkowo okrutna dla gości. Sadio Mane trafił do siatki, a było to wtedy trzecie trafienie dla gości. Wcześniej bramki zdobyli Joshua Kimmich i Benjamin Pavard. Potem jeszcze dwa gole dołożyli Jamal Musiala oraz Serge Gnabry. I tak oto już po pierwszej połowie było 5:0 dla Bayernu. W drugiej Eintracht trafił do siatki po fatalnym błędzie Neuera, ale ostatecznie stracił jeszcze jedną bramkę i przegrał 1:6.

Juventus sięga po zwycięzcę Ligi Europy. Filip Kostić blisko Serie A

Ekipa z Frankfurtu bardzo źle weszła w sezon, a niewykluczone, że będzie gorzej. Jak informują media, Eintracht wkrótce straci swoją gwiazdę. Chodzi o lewoskrzydłowego Filipa Kosticia. Jak informuje Fabrizio Romano, Kostić jest o krok od przenosin do Juventusu. Oba kluby mają być w kontakcie w trakcie weekendu, aby sfinalizować transakcję. Piłkarz ustalił już szczegóły kontraktu z nowym pracodawcą i jest zdecydowany na przenosiny. Wygląda na to, że feralny mecz z Bayernem będzie jego ostatnim dla Eintrachtu.

Dodajmy, że do tej pory wiele wskazywało na to, że Kostić dołączy do West Hamu. Angielski klub miał nawet porozumienie z Eintrachtem, ale transfer zablokował sam Kostić, który wolał przejść właśnie do Juventusu. Teraz dogadać muszą się kluby. Według doniesień medialnych niemiecki klub chce 20 milionów euro za piłkarza. Włosi liczą, że uda się zbić cenę zważywszy na to, że Kostić ma już tylko rok kontraktu.

Bayern świetnie sobie radzi bez Lewandowskiego. Już do przerwy było 5:0

Filip Kostić występuje w Eintrachcie Frankfurt od lipca 2019 roku, kiedy przeszedł do tego zespołu z HSV. W zeszłym sezonie Serb zagrał w 43 meczach w Bundeslidze i Lidze Europy. Strzelił siedem goli i dorzucił 15 asyst.