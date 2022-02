Nowe informacje ws. przyszłości Lewandowskiego. Romano ujawnia szczegóły

Robert Lewandowski rozgrywa kolejny bardzo dobry sezon w Bayernie Monachium. Polski napastnik strzelił do tej pory 28 goli w 24 meczach w rozgrywkach ligowych. Łącznie zdobył aż 39 bramek w 33 meczach. Między innymi dzięki jego grze Bayern jest aktualnie liderem Bundesligi i ma kilka punktów przewagi nad Borussią Dortmund.

Niemcy podzieleni nt. Lewandowskiego. Zwrócili uwagę na jego gest dla Ukrainy

Media co jakiś czas spekulują na temat przyszłości Lewandowskiego. Kontrakt kapitana polskiej kadry wygasa w czerwcu 2023 roku i jak do tej pory nie został przedłużony. Latem sporo mówiło się o tym, że Lewandowski po wygraniu wszystkiego z Bayernem i pobiciu rekordu Gerda Muellera w liczbie zdobytych goli w jednym sezonie ligowym chce poszukać nowych wyzwań. Teraz jednak pojawiają się informacje, że Lewandowski najprawdopodobniej zostanie w Monachium.

Co z nowym kontraktem dla Lewandowskiego? "Przyszłość jest otwarta"

Nowe informacje na ten temat przekazał Fabrizio Romano, włoski dziennikarz doskonale orientujący się w kwestiach transferowych. Według niego wszystko jest jeszcze możliwe, ale Lewandowski raczej skłania się ku temu, aby zostać w klubie. "Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest całkowicie otwarta. Koncentruje się na drugiej części sezonu z Bayernem, ale jego obecny kontrakt wygasa w 2023 roku i chce nowej umowy. Nadal nie ma rozmów między Bayernem a jego agentem. Lewandowski czeka" – napisał Romano.

Lewandowski wreszcie mocno reaguje ws. napaści Rosji. Króciutko

Lewandowski może mieć ochotę na pozostanie w Bayernie ze względu na to, że został mu jeszcze jeden wielki rekord do pobicia. Chodzi o zostanie najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Aktualnie jest nim Gerd Mueller, który zdobył 365 bramek ligowych w swojej karierze. Lewandowski ma ich natomiast w tej chwili 305. Do pobicia rekordu potrzebuje więc już "tylko" 61 trafień. Teoretycznie Lewandowski potrzebuje więc do tego jeszcze dwóch sezonów w Bundeslidze. Oczywiście przy takim tempie zdobywania bramek może się okazać, że Polak pobije rekord do końca przyszłego sezonu. Wydaje się to jednak mało realne, ponieważ musiałby zarówno w tym jak i w następnym osiągać swój rekordowy wynik z poprzedniego sezonu.