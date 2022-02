Niemcy podzieleni nt. gry Lewandowskiego. Zwrócili uwagę na jego gest

Bayern Monachium pokonał Eintracht Frankfurt 1:0 w meczu 24. kolejki Bundesligi. Jedynego gola dla Bawarczyków zdobył Leroy Sane. Bez bramki pozostał jedynie Robert Lewandowski. Wyróżniał się on jednak na boisku. Nie tylko samą grą, ale i gestem solidarności z Ukraińcami, których kraj został bandycko napadnięty przez Rosję. Lewandowski podczas meczu miał na sobie opaskę w barwach flagi Ukrainy. To nie umknęło niemieckim mediom.

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Lewandowski wreszcie mocno reaguje ws. napaści Rosji. Króciutko

"- Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje - powiedział kapitan Polski o tym, że jego reprezentacja nie chce grać z Rosją w eliminacjach mistrzostw świata. Po raz pierwszy w tym sezonie był kapitanem Bayernu. Na telebimie pojawiło się przesłanie: „Putinie, przestań!". Jego opaska miała niebieskie i żółte barwy na znak solidarności z zaatakowaną przez Rosję Ukrainą" – czytamy w "Sueddeutsche Zeitung".

Niemcy ocenili Lewandowskiego. Podsumowali go jednym słowem

Jeżeli chodzi o sprawy boiskowe, to Lewandowski zebrał od niemieckich dziennikarzy przeciętne noty. Nie strzelił gola, ale tamtejsze media raczej chwaliły jego występ, zaznaczając przy tym, że, jak napisał Abendzeitung, "skończył bez gola, więc mecz nie był udany". Najlepiej jego grę opisuje jedno słowo – "zadziorny". Tak Polaka określił serwis goal.com, który wystawił mu notę 3 (w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najlepsza nota, a 6 – najgorsza).

"Głęboko cofał się po piłkę, żeby brać udział w konstruowaniu akcji. Dobrze się poruszał i straszył defensywę Frankfurtu. Piłka po jego strzale głową minęła bramkę. Po niemal godzinie będąc po presją przegrał pojedynek z Trappem z kilku metrów. Potem bramkarz wygrał po raz kolejny" – czytamy w serwisie ran.de.

Bayern pokonuje Eintracht! Lewandowski zmarnował kapitalną sytuację

"Po raz pierwszy od trzech lat wyprowadził Bayern na boisko jako kapitan. Jedyny jak dotąd mecz, w którym był kapitanem od początku, to spotkanie przeciwko Schalke w lutym 2019 roku. Polak długo nie był obsługiwany przez kolegów z drużyny, po pół godzinie miał swoją pierwszą szansę na zdobycie gola, ale chybił. W 60. minucie zmarnował świetną okazję. Później nie potrafił pokonać bramkarza Frankfurtu" – napisali dziennikarze tz.de.

Dziennikarze wyżej wspomnianych serwisów zgodnie wystawili mu notę "3". Minimalnie gorzej Polaka ocenił serwis sport.de, który wystawił mu "3,5". "Często występował w roli pomocnika. Był zdeterminowany, miał dobre pomysły, był siłą napędową. Dwukrotnie spudłował. Dlatego nie był to jego najlepszy mecz" – napisano w uzasadnieniu.

Z kolei 90min.de ocenił Lewandowskiego na "szóstkę" w dziesięciostopniowej skali. "Robert Lewandowski był o wiele bardziej aktywny i niebezpieczny niż w ostatnich tygodniach. 33-latek dużo się ruszał, ciężko pracował, a także zagrał kilka dobrych piłek. Brakowało tylko szczęścia, przy wykończeniu. Zmarnował dobrą okazję, kiedy strzelał głową w pierwszej połowie i dwukrotnie przegrał w drugiej połowie pojedynek z Kevinem Trappem" – czytamy w tekście.

Tak Lewandowski pięknym gestem wsparł Ukraińców. Jedyny na boisku

Robert Lewandowski nadal przewodzi klasyfikacji strzelców Bundesligi z 28 golami na koncie. Natomiast Bayern jest liderem Bundesligi z dziewięcioma punktami przewagi na drugą Borussią Dortmund. Borussia jednak zagra dopiero w niedzielę, gdy zmierzy się z Augsburgiem Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego.