Cristiano Ronaldo, drżyj! Robert Lewandowski o krok od historii

Bayern Monachium wygrał 3:2 z Borussią Dortmund w hicie ligi niemieckiej. Bohaterem tego spotkania został Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole. Polak rozpoczął strzelanie już w dziewiątej minucie, wykorzystując sprytnie podanie Thomas Muellera. W drugiej części gry dołożył także trafienie z rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski o krok od pobicia wyczynu Cristiano Ronaldo

Spotkanie z BVB było kolejnym potwierdzeniem świetnej formy Polaka. W sobotę strzelił 65. i 66. gola w roku kalendarzowych w meczach klubowych i reprezentacyjnych. W tym momencie Lewandowski strzela średnio 1,18 gola na mecz, gdyż dokonał tego w 56 meczach. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik w jego karierze, a do końca roku pozostał jeszcze niespełna miesiąc.

Robert Lewandowski ofiarą. Absurdalne głosy. Upadł największy mit Złotej Piłki

Lewandowski nie tylko śrubuje własny rekord, ale wciąż ma szansę przebić historyczne przebicie Cristiano Ronaldo. W 2013 roku Portugalczyk strzelił 69 goli - to jego najlepsze osiągnięcie w karierze. Bayern rozegra do końca rozgrywek cztery mecze (Mainz, Stuttgart, Wolfsburg w Bundeslidze oraz z FC Barceloną w LM), wydaje się, że przebicie wyczyny Ronaldo jest realne do osiągnięcia.

Niemcy pytają wprost po wyczynie Lewego. "Czy teraz czują się komfortowo?"

Polak nie pobije jednak osiągnięcia Leo Messiego, który jest rekordzistą wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę goli strzelonych roku kalendarzowym. W 2012 roku Argentyńczyk strzelił aż 91 goli. Na trzeciej pozycji jest inna legenda Bayernu Monachium Gerd Mueller z 85 bramkami na koncie. Dalsze miejsca zajmują Pele (75), Romario (73) oraz Zico (70). Jeśli Lewandowski zaliczyłby fenomenalną końcówkę roku, mógłby wyprzedzić powyższą trójkę Brazylijczyków.

Już w środę Bayern Monachium zmierzy się z FC Barceloną na Allianz Arenie.