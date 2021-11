Messi jak Lewandowski. Argentyńczyk odpuszcza mecze kadry

Przenosiny Leo Messiego do stolicy Francji były największą sensacją ostatniego letniego okienka transferowego. Zakończenie wieloletniej kariery w klubie ze stolicy Katalonii sprawiało, że wielu wieszczyło Paryżanom szybką poprawę gry. O ile zespół w lidze spisuje się świetnie, to tego samego o sobie nie może powiedzieć Argentyńczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Chwali Lewandowskiego, ale Złotą Piłkę dałby komuś innemu. "Nie tylko za ten rok"

Messi wciąż szuka formy w klubie

Do tej pory Messi wystąpił w pięciu ligowych spotkaniach w nowych barwach, w których nie strzelił ani jednej bramki i nie zanotował ani jednej asysty. Konto bramkowe dla PSG otworzył już w Lidze Mistrzów, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców w meczu z RB Lipsk i raz w starciu z Manchesterem City.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

W ostatnim czasie Argentyńczyka zabrakło w kilku spotkaniach z powodu kontuzji kolana. Pomimo problemów zdrowotnych 34-latek udał się na zgrupowanie reprezentacji narodowej i wystąpił w eliminacyjnych meczach z Urugwajem i Brazylią. Władzom PSG nie przypadło to do gustu. - Nie zgadzamy się na powołanie do reprezentacji piłkarza, który nie jest w dobrej kondycji fizycznej lub w fazie rehabilitacji. To nie jest logiczne. Tego typu sytuacje trzeba przedyskutować z FIFA - powiedział dyrektor sportowy klubu Leonardo.

Bezbramkowo zremisowane spotkanie z Brazylią sprawiło, że Argentyna jest już pewna udziału w mistrzostwach świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. Stało się to na cztery kolejki przed końcem eliminacji.

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że z uwagi na pewny awans Argentyny na mundial Leo Messi odpuści te spotkania i pozostanie w stolicy Francji. W ten sposób będzie chciał się skupić na grze w klubie i pokazaniu pełni swoich umiejętności.

Niemieckie media ostrzegają Polaka. "To jego ostatnia szansa. Napastnik-niewypał"

Messi jak Lewandowski

Nie sposób nie zestawić decyzji Messiego z Robertem Lewandowskim, który nie wystąpił w ostatnim grupowym meczu eliminacji z Węgrami. W tym przypadku jednak sytuacja wyglądała inaczej - Polska nie była pewna awansu na turniej, a co więcej nie była także pewna rozstawienia w barażach. Absencja Lewandowskiego była jednym z czynników, który z pewnością wpłynął na porażkę 1:2 i ostatecznie brak rozstawienia w fazie play-off.