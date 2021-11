Bayern Monachium pod ścianą. Kingsley Coman może odejść do giganta

Saga kontraktowa Kingsleya Comana zdaje się nie mieć końca. Francuz w dalszym ciągu nie przedłużył umowy obowiązującej tylko do czerwca 2023 roku. Według medialnych informacji władze Bayernu przedstawiały 25-letniemu zawodnikowi już wiele propozycji, ale wszystkie zostały odrzucone. Zawodnik ma mieć bowiem zbyt wysokie oczekiwania finansowe sięgające nawet 20 milionów euro netto za sezon.

Bayern już niedługo może stracić jedną ze swoich gwiazd. Zbyt wysokie wymagania finansowe

Tak wysoka pensja sprawiłaby, że Coman stałby się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w drużynie. Kierownictwo Bayernu nie bierze jednak zupełnie tego pod uwagę, więc rozmowy stanęły w martwym punkcie. Żadna ze stron nie chce załagodzić stanowiska, co może oznaczać pożegnanie się Francuza z monachijskim zespołem już w najbliższym czasie.

Według najnowszych doniesień dziennika "Bild" skomplikowaną sytuację Kingsleya Comana próbują wykorzystać dwaj giganci europejskiej piłki - Chelsea i FC Barcelona. Oba kluby uważnie obserwują wydarzenia związane z kontraktem Francuza i bardzo chętnie widziałyby go u siebie. W przypadku dalszego oporu ze strony zawodnika Bayern może się zgodzić na transfer, ponieważ wtedy jeszcze coś na nim zarobi. W przeciwnym wypadku już w styczniu 2023 skrzydłowy będzie mógł podpisać kontrakt z nowym pracodawcą i latem odejść za darmo.

Bawarczycy podobną sytuację, co z Comanem, przerabiali kilka miesięcy temu ws. Davida Alaby. Ostatecznie Austriak odszedł do Realu jako wolny zawodnik. Bayern nie chciałby ponownie stracić kolejnego ważnego piłkarza za darmo.

Kingsley Coman do niedawna zmagał się z kilkoma kontuzjami i przeszedł zabieg kardiologiczny. Dopiero w ostatnich spotkaniach zaczął być powoli wprowadzany do składu przez Juliana Nagelsmanna. W obecnym sezonie Francuz rozegrał jak do tej pory 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.