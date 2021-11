Burza po meczu Legii. Włosi oskarżają. "Konsekwencja polityki Morawieckiego"

Legia Warszawa poniosła kolejną klęskę i została rozbita przez Napoli aż 1:4 w spotkaniu fazy grupowej Ligi Europy. Pomimo świetnego początku w wykonaniu mistrzów Polski i bramce Mahira Emrelego, goście potrafili odwrócić losy spotkania. Podobnie było w pierwszym meczu pomiędzy obiema drużynami, kiedy to warszawianie radzili sobie nieźle, aż do pierwszego trafienia Lorenzo Insigne.

Legia Warszawa reaguje na katastrofę Josue w meczu z Napoli

Kontrowersje wokół meczu Legia - Napoli. "Na stadionie pojawiły się gwizdy"

Temperaturę wypełnionego po brzegi stadionu przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie podgrzali jeszcze przed meczem piłkarze Napoli. Zawodnicy z Włoch, zgodnie z przyjętym w ostatnim czasie zwyczajem, uklęknęli na murawie w geście antyrasistowskim, za co zostali wygwizdani przez kibiców Legii. Jak wiadomo, ten gest wzbudza w Polsce ogromne kontrowersje i wywołuje zawsze gorącą dyskusję. Nie inaczej było tym razem. Szczególnie oberwało się Piotrowi Zielińskiemu, na którego wylało się sporo hejtu za to, że przyłączył się do kolegów z drużyny.

Całą sytuację komentują w piątek także włoskie media, które pochwaliły piłkarze Napoli za wykonanie wspomnianego gestu i zwróciły uwagę na skandaliczne - według nich - zachowanie polskich kibiców. Włosi skomentowali m.in., że takie zachowanie fanów ma ścisły związek z polityką prowadzoną przez polski rząd.

- To nie jest nowa sytuacja, podobne sceny widzieliśmy także przed ostatnimi spotkaniami reprezentacji Polski. To wynika z wielu aspektów, między innymi z ultranacjonalistycznej polityki prowadzonej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wielu ultrasów prezentuje tam faszystowskie i nazistowskie sympatie - czytamy na portalu Fanpage.it. - Dobrze, że zespół Napoli wsparł akcję i poparł ludzi prześladowanych na tle rasowym przed tymi, którzy prezentują inne idee - dodano.

Sprawę klęknięcia piłkarzy skomentował także największy włoski dziennik sportowy "La Gazetta dello Sport". - Wieczór rozpoczął się od pięknej kartoniady ze strony kibiców gospodarzy, ale mecz zaczął się już od złego sygnału. Gdy piłkarze Napoli klęknęli przed pierwszym gwizdkiem, zawodnicy Legii stali. Na dodatek na stadionie pojawiły się gwizdy - napisano.

W następnej serii spotkań fazy grupowej Ligi Europy Legia Warszawa zmierzy się 25 listopada na wyjeździe z Leicester City. Napoli natomiast dzień wcześniej zagra w Moskwie ze Spartakiem.