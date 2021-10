Julian Nagelsmann komentuje słabszą formę Lewandowskiego. "Rozmawiałem z nim"

Robert Lewandowski w ostatnich meczach nie potrafił zdobyć bramki. Kapitan reprezentacji Polski nie był w stanie wpisać się na listę strzelców w meczach kadry z San Marino oraz Albanią i nie trafił w spotkaniach Bundesligi przeciwko Greuther Furth oraz Eintrachtowi Frankfurt. Lewandowski nie pobił też rekordu Gerda Muellera z golem w 16 kolejnych meczach, przez co Julian Nagelsmann musiał go pocieszać po spotkaniu z Greuther.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalne informacje dla Lewandowskiego ws. Złotej Piłki! "Mają krótką pamięć"

Julian Nagelsmann komentuje słabszą formę Roberta Lewandowskiego. "Wszystko się ułoży"

Julian Nagelsmann wziął udział w konferencji prasowej przed najbliższym meczem Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen. Jedno z pytań dotyczyło słabszej formy Roberta Lewandowskiego. "Wszystko będzie dobrze zarówno z jego jakością, jak i szansami, które mamy. Robert w niedzielę pokaże, na co go stać. Wszystko się ułoży. Naturalnie rozmawiałem z Robertem, ale głównie o tym, co może wnieść do gry na boisku" - powiedział.

Bayern Monachium po siedmiu kolejkach Bundesligi ma tyle samo punktów, co jego najbliższy rywal (16). "Myślę, że to będzie bardzo interesujący mecz dla kibiców. Oba zespoły grają ofensywnie, Bayer dobrze rozpoczął sezon i się rozwija. Nie możemy się tego doczekać. Stali się dobrą jednostką i mają dobrego ducha. Mamy nadzieję, że wygramy i utrzymamy przewagę w tabeli" - dodał Nagelsmann.

Mimo słabszej formy Robert Lewandowski pozostaje w czołówce najlepszych strzelców w Bundeslidze, ale też we wszystkich innych rozgrywkach, w których bierze udział. Kapitan reprezentacji Polski ma siedem goli w lidze i jest liderem klasyfikacji strzelców ex-aequo z Erlingiem Brautem Haalandem, grającym w Borussii Dortmund. Lewandowski łącznie ma 13 bramek oraz jedną asystę w 10 meczach.