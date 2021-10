Boniek do szefa FIFA: Gianni, jeśli chcesz, żeby ci wytłumaczył, zadzwoń do mnie

W ostatnich tygodniach FIFA przedstawiła pomysły reorganizacji światowej piłki. Prawdopodobnie najbardziej krytykowany jest plan organizacji mundialu co dwa lata. Wiele ekspertów twierdzi, że tak duża reforma przewróciłaby kalendarz rozgrywek. Dodatkowo w połączeniu z faktem, że od 2026 roku w mistrzostwach świata będzie brało udział 48 reprezentacji, znacząco wpłynęłoby to na atrakcyjność światowego czempionatu.

Boniek przeciwko mundialowi co dwa lata. "Gianni, jeśli chcesz, żeby ci wytłumaczył, zadzwoń do mnie"

Szefowie FIFA twierdzą inaczej. Prezydent federacji Gianni Infantino powiedział, że skoro Super Bowl może być organizowane, co roku, dlaczego zatem nie organizować mundialu co dwa lata. Do sprawy odniósł się także Zbigniew Boniek, który obecnie jest wiceprezydentem UEFA. "Gianni jeśli chcesz, żebym wytłumaczył, zadzwoń do mnie" - napisał na Twitterze, komentując jeden z wpisów, w którym cytowana była powyższa wypowiedź Infantino.

Boniek już wcześniej krytykował ten pomysł. Były prezes PZPN był kilka tygodni temu gościem podcastu Deejay Football Club. - Skąd to się wzięło? To pomysł z domu dla chorych psychicznie. Jeśli tak się stanie, nie będzie miejsca na inne rozgrywki, a drużyny narodowe musiałyby się rozwiązać. To pomysł Wengera? Uwielbiam go, ale chyba źle spał - skomentował pomysł, którego jednym ze zwolenników jest Arsene Wenger.

Mundial co dwa lata? Nie! Będzie co roku! FIFA zamorduje mistrzostwa Europy