Jasne stanowisko Borussii ws. transferu Erlinga Haalanda. Michael Zorc zabrał głos

Erling Haaland jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Napastnik Borussii Dortmund imponuje niezwykłymi statystykami pomimo swojego młodego wieku. Norweg ma dopiero 20 lat, a bije już kolejne rekordy w Bundeslidze czy Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 41 bramek i zaliczył 12 asyst. Do tego ma na swoim koncie już 12 występów w reprezentacji Norwegii, w których zanotował siedem trafień.

W rozpoczętym niedawno sezonie Erling Haaland zdążył udowodnić już swoje nieprzeciętne umiejętności. W pięciu rozegranych dla Borussii spotkaniach zdobył już sześć bramek i zaliczył trzy asysty. Ostatnio trafił w piątkowym spotkaniu 3. kolejki Bundesligi z Hoffenheim (3:2). Norweg dał zwycięstwo swojej drużynie w ostatnich sekundach spotkania.

Pomimo dotychczasowych deklaracji władz Borussii Dortmund, że Erling Haaland nie zostanie sprzedany w letnim okienku transferowym, cały czas pojawiają się co raz to nowe doniesienia na temat jego przenosin. W ostatnich dniach media spekulowały, że Norweg może zastąpić w PSG Kyliana Mbappe jeżeli ten przeniesie się do Realu Madryt.

Na te spekulacje bardzo szybko odpowiedział dyrektor sportowy Borussii Michael Zorc stanowczo odrzucając taką możliwość. - Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o nasze położenie, i nic się też nie zmieni. Jesteśmy klubem piłkarskim, a nie bankiem - zaznaczył Zorc w rozmowie ze "Sky Sports".